Ancelotti confirma mudanças no Brasil para enfrentar a Bolívia: ‘Estratégia’

Às vésperas do confronto entre Brasil e Bolívia, marcado para esta terça-feira (9), às 20h30, no Estádio de El Alto, em La Paz, o técnico Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva na Granja Comary, em Teresópolis.

A Bolívia terá um jogo de vida ou morte contra o Brasil. Oitava colocada nas Eliminatórias, a seleção precisa vencer e torcer por um tropeço da Venezuela, que enfrenta a Colômbia no mesmo horário, para assegurar a vaga na repescagem. Além da pressão pelo resultado, o time de Carlo Ancelotti também terá de lidar com os 4.150 metros de altitude de El Alto.

— Sim, a ideia é que tenho é mudar um pouco nossos jogadores. Temos que considerar que temos um componente (altitude) e mudar a estratégia do jogo. Estamos buscando informações sobre o jogo. Eu não tenho muita experiência nisso. Temos que considerar que as pessoas que trabalham aqui tem experiência, como médicos, fisioterapeutas… não é nada novo para a equipe nacional. Pode ser novo para mim. Tenho que confiar nas pessoas que têm mais experiência do que eu. A ideia é que mudemos a estratégia e alguns jogadores — disse o treinador.

— Também é para observar jogadores (mudanças) e tem a questão de altitude. Também é uma estratégia. Temos que jogar diferente do que foi contra o Chile, que praticamos muita intensidade e pressão... isso em altura não se pode fazer — completou.

Carlo Ancelotti prepara o time para encarar a Bolívia (Foto: @rafaelribeirorio / CBF)

Outro assunto questionado na entrevista foi a atitude da Seleção. Ancelotti destacou que a combinação entre talento e postura é fundamental para alcançar o sucesso. Para o treinador, apenas um desses elementos não garante vitórias, mas a união dos dois pode fazer a diferença.

— Simplesmente, falo muito disso. Estou certo que isso é o elo do êxito. Por sorte, a equipe nacional, os jogadores brasileiros tem muito talento. O elo do êxito é o talento e atitude. Talento sem atitude não ganha. Atitude sem talento não ganha. A combinação talento e atitude pode ganhar — seguiu o treinador.

Ancelotti acrescentou que um dos pontos mais importantes nesta segunda Data Fifa sob o seu comando foi a oportunidade de observar novos jogadores. Entre os destaques, o treinador citou o lateral Douglas Santos, titular contra o Chile, e o atacante Luiz Henrique, que entrou ao longo da partida e recebeu elogios pela atuação diante dos chilenos.

— O bom dessa data foi conhecer novos jogadores, eu gostei disso. Os novos jogadores ajudaram a equipe a jogar bem contra o Chile. Não conhecia o Douglas Santos, Luiz Henrique… então, o objetivo era obviamente ganhar, mas conhecer os jogadores. O objetivo foi cumprido — concluiu.

Programação da Seleção Brasileira

O último treino na Granja Comary está marcado para às 10h30 (de Brasília) desta segunda-feira (8), com 15 minutos de espaço para imagens.

A delegação da Seleção Brasileira sairá da Granja Comary rumo ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro, por volta das 14h15, com destino a Santa Cruz de La Sierra, cidade a nível do mar na Bolívia. A viagem para El Alto será horas antes do confronto.