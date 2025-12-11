Borussia Dortmund e Bodø/Glimt empataram em 2 a 2 no Signal Iduna Park, na quarta-feira (10), em partida válida pela sexta rodada da fase de liga da Champions League. Os dois gols da equipe aurinegra foram marcados por Julian Brandt, enquanto Yan Couto, em ascensão, destacou-se pelo lado direito do campo, mesmo sem participar diretamente de gols ou assistências.

Em um grande jogo de nível continental, o camisa 2 teve bom desempenho e sua atuação foi comentada durante e após a partida, com participação ofensiva constante em um confronto no qual o Dortmund dominou a posse de bola (63%) e as finalizações (22 a 7). A atuação foi mais uma grande partida do jogador com a camisa aurinegra, marcada por sua titularidade na lateral/ala direita da equipe desde o início desta temporada, após um ano de adaptação em 2024/25. Abaixo, veja algumas reações dos torcedores:

Tradução: Yan Couto, estou de pé aplaudindo sua apresentação. Meu deus!

Tradução: Yan Couto nunca mais deveria voltar para o banco, cara. Que jogador incrível!

Tradução: É possível perceber claramente a autoconfiança de Yan Couto.

Tradução: Eu sempre acreditei que ele estivesse aqui agora. Yan Couto.

🧠 2 grandes chances criadas (!)

🔑 5 passes decisivos (!)

↪️ 4 cruzamentos certos

💨 4/6 dribles certos (!)

💪 8/13 duelos ganhos (!)

🆚 4 desarmes (!)

💯 Nota Sofascore 8.2

Yan Couto ao lado de companheiros durante a partida entre Borussia Dortmund e Bodø/Glimt, válida pela Champions League 2025/26 (Foto: Ina Fassbender/AFP)

E a Seleção Brasileira? 🟢🟡

Couto iniciou sua carreira no futebol pelo Coritiba, em 2020, e rapidamente chamou a atenção do cenário internacional ao ser contratado pelo Manchester City no mesmo ano, embora nunca tenha atuado pela equipe inglesa, sendo imediatamente emprestado ao Braga, de Portugal, e ao Girona, da Espanha, onde conquistou projeção internacional.

Sua última experiência de empréstimo foi no Borussia, que, mesmo em uma temporada marcada por altos e baixos, decidiu adquiri-lo em definitivo neste ano. Com uma trajetória sólida e destacando-se como brasileiro em posição carente no futebol europeu, Yan, contudo, não foi convocado para as últimas listas de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira.

