A coletiva de Carlo Ancelotti antes do último jogo oficial da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo de 2026 foi leve e descontraída. Foi nesse clima que uma interação do italiano com a repórter Kiyomi Nakamura divertiu os outros jornalistas que estavam na sala de coletivas da Granja Comary. Assista acima⬆️

Percebendo a dificuldade que Kiyomi teve no momento da pergunta, Carlo oferece "pode falar em inglês", imaginando que seria mais confortável para a repórter. Em resposta, ela disse "em português é melhor". Em tom de brincadeira, Ancelotti retrucou: "Seu português é como o meu, mais ou menos. Não temos pressa, fique tranquila".

Quem é a repórter que caiu no riso com Ancelotti?

Kiyomi Nakamura divertiu coletiva da Seleção com interação amigável com Ancelotti (Foto: Reprodução)

Kiyomi Nakamura trabalha como correspondente para emissoras do Japão cobrindo o futebol brasileiro desde 1998. A profissional, que se mudou para o Rio de Janeiro em janeiro de 2001, participa regularmente de convocações e coletivas de imprensa da Seleção Brasileira.

Nas coletivas de imprensa, a jornalista se destaca pelo sotaque e pela abordagem positiva em suas perguntas.

Treinador confirma mudanças no Brasil para enfrentar a Bolívia

✍️Texto de Guilherme Lesnok

O último treino na Granja Comary está marcado para às 10h30 (de Brasília) desta segunda-feira (8), com 15 minutos de espaço para imagens.

A delegação da Seleção de Ancelotti sairá da Granja Comary rumo ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro, por volta das 14h15, com destino a Santa Cruz de La Sierra, cidade a nível do mar na Bolívia. A viagem para El Alto será horas antes do confronto.

- A ideia é que tenho é mudar um pouco nossos jogadores. Temos que considerar que temos um componente (altitude) e mudar a estratégia do jogo. Estamos buscando informações sobre o jogo. Eu não tenho muita experiência nisso. Temos que considerar que as pessoas que trabalham aqui tem experiência, como médicos, fisioterapeutas… não é nada novo para a equipe nacional. Pode ser novo para mim. Tenho que confiar nas pessoas que têm mais experiência do que eu. A ideia é que mudemos a estratégia e alguns jogadores — disse o Ancelotti.