Ônibus do PSG, possível adversário do Flamengo, é apedrejado após empate na Champions
Veículo foi atingido em frente ao hotel onde a delegação estava hospedada
- Matéria
- Mais Notícias
O ônibus do PSG foi apedrejado na madrugada desta quinta-feira (11) em frente ao hotel onde a delegação estava hospedada no norte da Espanha, após o empate por 0 a 0 com o Athletic Bilbao, pela Champions League. De acordo com a imprensa francesa, o veículo do Paris Saint-Germain foi atingido enquanto permanecia estacionado no local.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Treinador do PSG revela torcida a rival do Flamengo: ‘Prefiro o Pyramids’
Futebol Internacional10/12/2025
- Futebol Internacional
Possível adversário do PSG, Flamengo é exaltado por franceses: ‘É preciso reconhecer’
Futebol Internacional10/12/2025
- Futebol Internacional
Adversário do Flamengo: finalista do Mundial, como chega o PSG?
Futebol Internacional10/12/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
No momento do ataque, nenhum jogador ou integrante da comissão técnica do PSG estava dentro do ônibus. A equipe precisou recorrer a outro meio de transporte para deixar a região e avalia a possibilidade de registrar uma queixa. Dois jovens foram detidos sob suspeita de arremessar pedras contra o veículo.
Durante o empate com o Athletic Bilbao, o PSG, já desfalcado, perdeu Marquinhos por lesão. Dembélé e Hakimi não foram relacionados devido a problemas de lesão. Atual campeão da Liga dos Campeões, o clube parisiense soma 13 pontos em 18 disputados e ocupa a terceira posição na fase de liga, atrás de Bayern de Munique e Arsenal.
PSG pode enfrentar o Flamengo na final do Mundial
Esta foi a penúltima partida do Paris antes de ir ao Catar para disputar a final Copa Intercontinental, na quarta-feira que vem, onde enfrenta o vencedor do duelo entre Flamengo e Pyramids. Garantido na final da Copa Intercontinental, o clube francês pode enfrentar o clube carioca no dia 17 de dezembro, caso supere o clube egípcio no jogo da Challenger Cup - semifinal do Mundial.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias