Futebol Internacional

Ônibus do PSG, possível adversário do Flamengo, é apedrejado após empate na Champions

Veículo foi atingido em frente ao hotel onde a delegação estava hospedada

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 11/12/2025
11:37
Ônibus do Paris Saint-Germain (Foto: Divulgação)
Ônibus do Paris Saint-Germain (Foto: Divulgação)
O ônibus do PSG foi apedrejado na madrugada desta quinta-feira (11) em frente ao hotel onde a delegação estava hospedada no norte da Espanha, após o empate por 0 a 0 com o Athletic Bilbao, pela Champions League. De acordo com a imprensa francesa, o veículo do Paris Saint-Germain foi atingido enquanto permanecia estacionado no local.

No momento do ataque, nenhum jogador ou integrante da comissão técnica do PSG estava dentro do ônibus. A equipe precisou recorrer a outro meio de transporte para deixar a região e avalia a possibilidade de registrar uma queixa. Dois jovens foram detidos sob suspeita de arremessar pedras contra o veículo.

Durante o empate com o Athletic Bilbao, o PSG, já desfalcado, perdeu Marquinhos por lesão. Dembélé e Hakimi não foram relacionados devido a problemas de lesão. Atual campeão da Liga dos Campeões, o clube parisiense soma 13 pontos em 18 disputados e ocupa a terceira posição na fase de liga, atrás de Bayern de Munique e Arsenal.

PSG pode enfrentar o Flamengo na final do Mundial

Pela Champions League, o Bayern de Munique venceu o PSG por 2 a 0 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Time titular do PSG perfilado antes de duelo contra o Bayern de Munique na Champions League (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Esta foi a penúltima partida do Paris antes de ir ao Catar para disputar a final Copa Intercontinental, na quarta-feira que vem, onde enfrenta o vencedor do duelo entre Flamengo e Pyramids. Garantido na final da Copa Intercontinental, o clube francês pode enfrentar o clube carioca no dia 17 de dezembro, caso supere o clube egípcio no jogo da Challenger Cup - semifinal do Mundial.

