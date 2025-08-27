Raphinha, um dos destaques do Barcelona na última temporada, foi novamente convocado para defender a Seleção Brasileira. No entanto, o clube catalão pretende negociar a liberação do atacante com a CBF, após o primeiro jogo da Data Fifa de setembro.

Nas últimas partidas do Brasil pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, Raphinha entraria em campo na próxima quinta-feira, 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), contra o Chile, no Rio de Janeiro. O capítulo final será diante da Bolívia, no Estádio Municipal de El Alto, fora de casa, na terça-feira, 9 de setembro, às 20h30 (de Brasília).

Segundo o jornal catalão "Sport", o Barcelona deseja que o jogador participe somente da partida contra o Chile, no Maracanã, e retorne à Espanha antes do segundo duelo. A publicação destaca que a cidade boliviana representa um desafio adicional para os atletas, devido à altitude considerada "temível" pela imprensa local — El Alto está situada a 4.090 metros acima do nível do mar.

— O objetivo é que seja desconvocado depois de jogar no Rio de Janeiro (contra o Chile) e volte a Barcelona o mais rápido possível, sem precisar disputar a partida em solo boliviano, que é de baixíssimo valor esportivo para os brasileiros e extremamente exigente fisicamente para seus jogadores — escreveu o "Sport", em matéria assinada pelo jornalista Joaquim Piera.

Além disso, o veículo observa que o técnico Carlo Ancelotti optou por não convocar os jogadores do Real Madrid: Vini Jr, Rodrygo e Éder Militão. O jornal aponta, inclusive, que o ex-Flamengo cumpre suspensão em uma das partidas pela Seleção.

— O Barça tem motivos para reclamar de tal descontentamento contra o arquirrival. Agora não lhes resta outra opção a não ser tentar minimizar os danos — finalizou.

