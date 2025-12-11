O Flamengo segue na disputa da Copa Intercontinental e enfrenta no sábado (13) o Pyramids, do Egito, pela Copa Challenger, partida que define o adversário do PSG na decisão. Atual campeão da Liga dos Campeões da CAF e vice-líder do Campeonato Egípcio, o adversário do Rubro-Negro chega ao duelo após eliminar o Auckland City, da Nova Zelândia, e o Al-Ahli, da Arábia Saudita.

O Lance! conversou com o jornalista egípcio Hossam Mostafa, que detalhou as principais características do campeão africano. Ele destaca os pontos fracos e fortes da equipe comandada pelo técnico croata Krunoslav Jurčić. Segundo o especialista, três jogadores sustentam o funcionamento do Pyramids.

— Os principais pontos fortes do Pyramids estão em três jogadores: o lateral-direito Mohamed El Chibi, que se destaca pelos cruzamentos precisos; o meio-campista Walid El Karti, que dá grande solidez ao time no meio-campo; e o atacante Fiston Mayele, artilheiro da equipe, que marcou um hat-trick contra o Al-Ahli Saudi — explicou o jornalista.

Por outro lado, Hossam apontou fragilidades no sistema defensivo da equipe africana. Além disso, ele afirma que o time tem estilo de jogo ofensivo, mas pode ser perigoso em contra-ataques.

— A linha de defesa é considerada o setor mais frágil da equipe, especialmente o trio de zagueiros Ahmed Sami, Ali Gabr e Osama Galal. O estilo de jogo da equipe é geralmente equilibrado, com tendência ofensiva. Eles também podem ser perigosos nos contra-ataques graças à velocidade de jogadores como Ahmed Atef "Kotta" e Zalaka — completou.

Expectativas na Copa Intercontinental e contra o Flamengo

Hossam explica que participação na Copa Intercontinental tem peso estratégico para o clube. Apesar de poucos anos de existência, o Pyramids tem desagiado o domínio histórico do Al Ahly no Egito e, após eliminar Auckland City e Al-Ahli (ARS), sonha em enfrentar o PSG na decisão.

— A Copa Intercontinental é extremamente importante para o projeto do Pyramids. O clube tem apenas sete anos e começou a conquistar títulos nesta temporada, após longo domínio do Al Ahly. Mas a meta é ir além, chegar à final para enfrentar o Paris Saint-Germain, algo que nem o Al Ahly conseguiu na edição passada — contou o jornalista.

Mesmo com o objetivo de chegar à final, os egípcios entendem que o Flamengo é favorito na Copa Challenger. Hossam afirma que boa parte do elenco rubro-negro é conhecido pelo público no Egito, sobretudo aqueles com passagens no futebol europeu.

— No Egito, a tendência é acreditar em vitória do Flamengo, mas o futebol sempre traz surpresas. Aqui, muitos conhecem nomes do elenco do Flamengo, especialmente o técnico Filipe Luís, que foi companheiro de Mohamed Salah no Chelsea. Outros nomes conhecidos são Danilo, Jorginho, Emerson Royal e Alex Sandro — declarou.

Projeto do Pyramids e relação com o Brasil

O Pyramids ganhou notoriedade no Brasil em 2018, quando investiu em contratações de destaques do futebol do país. Keno, Rodriguinho e Carlos Eduardo, além do técnico Alberto Valentim, são alguns dos nomes com passagens pelo time egípcio.

Sete anos depois, Ewerton Silva é o único brasileiro no elenco do Pyramids — e ele nunca atuou profissionalmente no Brasil. Hossam descreveu mudanças no perfil de contratações do clube, sobretudo após a venda em 2019.

— O Pyramids realmente mudou sua estratégia de recrutamento depois que o clube foi vendido pelo saudita Turki Al-Sheikh ao atual proprietário, o emiradense Salem Al-Shamsi. Eles não gastam mais valores altos como no histórico "caso Keno", agora priorizam contratações moderadas, principalmente de jogadores africanos. Até o brasileiro que está hoje no elenco não é titular, porque seu nível não convenceu — detalhou.

Flamengo e Pyramids se enfrentam no próximo sábado (13), às 14h (de Brasília), também no estádio Ahmad bin Ali. O vencedor se sagra campeão da Copa Challenger e enfrenta o PSG na decisão do Mundial, na próxima quarta-feira (17).

Time do Flamengo que entrou em campo diante do Cruz Azul na Copa Intercontinental; equipe enfrenta o Pyramids, do Egito, na semifinal (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

