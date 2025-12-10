menu hamburguer
Flamengo

Presidente da Fifa manda recado ao Flamengo após classificação no Mundial

Líder do futebol parabeniza time brasileiro e destaca próximo desafio contra o Pyramids FC no torneio

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 10/12/2025
19:59
Gianni Infantino, presidente da Fifa (Foto: Ricardo Moreira/Zimel Press/Gazeta Press)
imagem cameraGianni Infantino, presidente da Fifa (Foto: Ricardo Moreira/Zimel Press/Gazeta Press)
O presidente da Fifa, Gianni Infantino, usou as redes sociais para comentar a classificação do Flamengo à próxima fase da Copa Intercontinental. O confronto, marcado pelo protagonismo de Arrascaeta, autor de dois gols, terminou com vitória por 2 a 1 contra o Cruz Azul, garantindo a vaga do time brasileiro.

Infantino parabenizou o Flamengo pela classificação e afirmou que o Pyramids FC agora o aguarda para o jogo do próximo sábado (13). Quem passar dessa fase enfrentará o PSG, campeão da Europa, na grande decisão do torneio.

Veja abaixo a nota divulgada por Gianni Infantino

Copa Intercontinental da FIFA 2025 - Terceira rodada (Dérbi das Américas da FIFA): Cruz Azul 1-2 CR Flamengo.

Parabéns Flamengo, por vencer o Dérbi das Américas da FIFA contra o Cruz Azul, e por entreter os torcedores apaixonados enquanto o Qatar continua sediando partidas de futebol incríveis.

O Pyramids FC aguarda vocês sábado, na Copa Challenger da FIFA. E o vencedor enfrentará o, PSG, para ser coroado campeão da Copa Intercontinental da Fifa 2025 — disse Infantino.

Arrascaeta comemora gol marcado pelo Flamengo contra o Cruz Azul, pelo Mundial
Arrascaeta comemora gol marcado pelo Flamengo contra o Cruz Azul, pelo Mundial (Foto: Divulgação/Flamengo)

Primeira vitória do Flamengo contra o Cruz Azul

A vitória rubro-negra nesta quarta-feira marcou o primeiro triunfo do Flamengo contra o Cruz Azul. Anteriormente, as equipes se enfrentaram em três amistosos (década de 1980), com duas vitórias para o time mexicano.

  • 16/6/1985 – Cruz Azul 2 (9)x(8) 2 Flamengo (Torneio Juarez)
  • 23/6/1985 – Cruz Azul 2x0 Flamengo (Quadrangular Rosa de Ouro)
  • 14/8/1987 – Cruz Azul 1x0 Flamengo (Torneio Azteca)

Público baixo

Diferentemente do que aconteceu durante toda a temporada, o Flamengo jogou para um público pequeno. O confronto no Estádio Ahmad bin Ali contou com apenas 7.108 torcedores.

