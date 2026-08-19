Jornal espanhol coloca Antony acima de Isco como estrela do Real Betis
Jogador se recuperou de pubalgia e foi apontado como a grande esperança do time
O "Diario AS" apontou Antony como a principal estrela do Real Betis para a temporada 2026/27. Em uma análise sobre o elenco comandado por Manuel Pellegrini, o jornal espanhol colocou o brasileiro acima de nomes como Isco, que segue como uma das referências técnicas da equipe, e destacou a expectativa por uma versão mais decisiva do atacante.
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A publicação analisou as principais peças do Betis antes de uma temporada especial para o clube, que voltará a disputar a Champions League após 21 anos. Na avaliação do AS, Antony aparece como o jogador com maior expectativa de protagonismo no elenco, especialmente depois de ter apresentado bons números, mas convivido com problemas físicos.
O jornal definiu o brasileiro como a "estrela" do Betis para a nova temporada e ressaltou justamente a combinação entre sua produção ofensiva e aquilo que ainda pode entregar em campo.
Tradução: Estrela: Antony - O brasileiro teve uma temporada agridoce: brilhou estatisticamente, mas as lesões atrapalharam seu progresso. Agora, ele busca combinar sua capacidade de marcar gols com o talento ofensivo e a decisão que demonstrou em 2025
Antony acima de Isco no protagonismo
A escolha chama atenção porque o Betis também conta com Isco, jogador considerado pelo próprio AS como seu principal armador. O espanhol aparece entre as peças fundamentais do meio-campo e mantém papel importante na construção das jogadas da equipe.
Ainda assim, o jornal colocou Antony no topo da lista de jogadores-chave para 2026/27. A avaliação está relacionada principalmente à expectativa de que o brasileiro consiga manter uma sequência maior de partidas e transformar sua capacidade ofensiva em influência constante.
O AS também destacou que Antony pretende deixar para trás os problemas de pubalgia que atrapalharam sua trajetória mais recente. O objetivo, portanto, é que o atacante consiga iniciar uma temporada com maior regularidade física e confirme o impacto apresentado em sua passagem pelo Betis.
Além de Antony, Abde aparece como outra alternativa importante pelos lados do campo. O marroquino é citado pela capacidade de acelerar as jogadas e pelo drible, enquanto o clube ainda espera evolução de Riquelme e do jovem Morante.
A expectativa em torno de Antony ocorre em meio a poucas mudanças no elenco. O Betis preservou boa parte da estrutura que conseguiu a classificação para a Champions League e fez ajustes pontuais para aumentar as opções de Pellegrini.
Entre os principais reforços estão Fran García, contratado do Real Madrid, Facundo Bernal, que chegou do Fluminense, e Diego Conde, vindo do Villarreal. A principal alteração projetada para o ataque é a busca por um novo centroavante, enquanto Cucho Hernández aparece como uma das opções para a posição.
O AS também destacou Pellegrini como figura central do projeto. O chileno inicia sua sétima temporada no comando do Betis e seguirá utilizando o 4-2-3-1 como formação de referência.
Com o retorno à Champions League, a equipe terá um calendário mais exigente e precisará conciliar a disputa continental com La Liga. Nesse cenário, a expectativa do jornal espanhol é que Antony assuma um papel ainda maior no setor ofensivo do Betis.
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