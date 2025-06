Sob o comando técnico de Xabi Alonso, o Real Madrid, segundo o jornal "Diario As", estaria buscando um atacante com características parecidas com o ex-jogador do time Joselu. Isto é, um centroavante barato e com estilo de camisas 9 tradicionais, algo que faltaria nos atacantes disponíveis. Diante disso, o portal botou Roberto Firmino e Willian José, do Bahia, como possíveis reforços.

Embora não seja prioridade absoluta para o clube, a comissão técnica liderada por Xabi Alonso estaria supostamente com a necessidade de ter um camisa 9 com características específicas. O perfil buscado pelo Real Madrid é claro: um atacante experiente, com custo acessível, capaz de marcar gols de cabeça e com um estilo mais tradicional de finalizador. A ideia é repetir o sucesso da temporada 2023/24, quando Joselu, vindo do Espanyol, se tornou peça-chave com 17 gols - sete deles de cabeça - em uma campanha sólida e de bom custo-benefício.

William José, do Bahia, comemora gol contra o Atlético Nacional (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Willian José, de 33 anos, cumpre várias dessas exigências, segundo o Diario As. Com passagem anterior pelo Real Madrid Castilla e uma única aparição pelo time principal em 2014, o atacante brasileiro vive hoje uma fase de retomada no futebol nacional após anos atuando na Europa. Pelo Bahia, disputou 28 jogos na temporada, marcando oito gols e contribuindo com uma assistência. Apesar dos números modestos, o centroavante traz consigo uma bagagem valiosa, acumulada em clubes como Real Sociedad, Bétis e Wolverhampton.

Outro brasileiro surge como possível reforço para o Real Madrid

Além de Willian José, o As cita outros nomes avaliados pelo Real: Roberto Firmino, que está em situação conturbada no Al-Ahli da Arábia Saudita, e Ante Budimir, do Osasuna, que viveu sua melhor temporada com 24 gols e cinco assistências. O croata de 35 anos surge como um dos favoritos para a posição, sobretudo pelo fato de sua cláusula de rescisão estar momentaneamente reduzida a 8 milhões de euros, o que o torna uma opção financeiramente viável.

Embora o clube tenha outras prioridades no mercado - como a contratação de um lateral-esquerdo e a reposição no meio-campo após a saída de Modric -, a posição de centroavante continua sob análise. Sem Endrick, que se recupera de lesão, e com Mbappé preferindo atuar pelas pontas, a necessidade por um jogador de área mais fixo se intensifica, especialmente em competições curtas e decisivas como o Mundial de Clubes.

Por enquanto, o nome de Willian José figura apenas como uma das sugestões discutidas internamente. No entanto, o simples fato de ser cogitado pelo clube que o revelou para o futebol europeu demonstra como o Real Madrid busca soluções criativas e de baixo custo para fechar um elenco competitivo - e equilibrado - para a temporada 2025/26.

