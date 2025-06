O Bahia foi até Aracaju com uma cara diferente para enfrentar o Confiança na noite desta quarta-feira. Com um elenco jovem, formado em sua maioria por atletas que vieram da base, o Tricolor cometeu erros e foi punido com uma derrota por 2 a 0 no Batistão, pela quinta rodada da Copa do Nordeste. Mas a única exceção à regra, o experiente goleiro Danilo Fernandes viu o jogo como uma lição para os garotos e comemorou seu retorno aos gramados.

Em entrevista depois do apito final, o goleiro e capitão do Bahia no jogo falou da sensação entrar em campo novamente após três meses sem jogar.

Muito feliz em poder jogar novamente, me senti um menino hoje. Esses garotos têm idade para serem meus filhos. Foi muito legal viver esse ambiente". Danilo Fernandes, ao canal Premiere

Peça importante na campanha de acesso do Bahia para a Série A em 2022, Danilo Fernandes perdeu espaço com a contratação de novos goleiros e hoje é o terceiro da fila, atrás de Marcos Felipe e Ronaldo. Ele, inclusive, foi o único atleta mais experiente do time profissional que viajou com a delegação para Aracaju.

Sua última partida com a camisa tricolor foi no dia 1º de março, quando o Bahia perdeu o primeiro jogo das semifinais do Campeonato Baiano para o Jacuipense por 2 a 1, em plena Arena Fonte Nova.

Danilo Fernandes em treino do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Bahia comete erros contra o Confiança

Mais experiente, Danilo Fernandes alertou o time para detalhes que são comuns entre atletas jovens, mas que fizeram a diferença na derrota para o Confiança.

- Tivemos só dois dias de trabalho, porque alguns jogadores tiveram que descer do profissional. Faltou aquele detalhe da experiência, da malandragem. A gente estava fazendo um bom jogo, mas às vezes a ânsia da idade de querer acelerar o jogo, acaba precipitando alguns passes, algumas ações. Às vezes é preciso ter calma, colocar a bola no chão e trabalhar, nós estávamos criando e chegando no ataque. Eu falei com o pessoal que na trocação que estava, a gente poderia empatar ou tomar o 2 a 0 e ficar ainda mais difícil pra gente. É experiência, é o tempo.

- A garotada está de parabéns, tiveram personalidade e aplicaram o que foi treinado. Faltou um refino maior e ser um pouco mais rápido. A gente poderia ter matado a jogada do segundo gol, e aí o psicológico abala também. Mas tem muitas coisas boas para tirar de lição - completou.

É possível que Danilo Fernandes também seja escalado às 17h30 deste sábado, quando o Bahia fecha a fase de grupos da Copa do Nordeste em partida contra o Náutico, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Rogério Ceni ainda não deu pistas do time que será utilizado nesta partida. O Tricolor já está classificado e lidera o grupo B com 13 pontos, três a mais que o vice-líder CSA.