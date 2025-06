Em jogo atrasado válido pela quinta rodada da Copa do Nordeste, o Confiança não tomou conhecimento dos garotos da base do Bahia, conquistou uma vitória importante por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, no Batistão, e entrou na zona de classificação. Os dois gols foram marcados por Neto Oliveira, que aproveitou vacilos da defesa tricolor.

O resultado mantém o Bahia na liderança do grupo B, com 13 pontos. O Tricolor depende só de si para confirmar a primeira posição nesta sábado, contra o Náutico. Já o Confiança chegou a 10 pontos e assumiu a terceira colocação, na zona de classificação.

Confiança domina os garotos do Bahia

O Confiança começou melhor a partida, com mais posse de bola e volume ofensivo, mas sem levar perigo ao gol de Danilo Fernandes. Quem assustou mesmo foi Jota, meia do Bahia, que acertou o travessão em uma bomba de fora da área na primeira chance clara do Tricolor, aos 11 minutos. Mas a resposta do Dragão foi rápida. Depois de receber lançamento pela direita, Valdir Júnior arrancou até a linha de fundo e serviu Neto Oliveira, que finalizou livre dentro da área e estufou as redes.

Comandado por Jota, o Bahia tinha suas principais oportunidades em chutes de longa distância e apresentava dificuldades para trabalhar a bola, enquanto o Confiança, mesmo depois do gol, controlou bem a partida e teve chances com Weriton, Breyner e Thiago, essas duas últimas foram uma seguida da outra e exigiram grandes defesas de Danilo Fernandes, aos 37 minutos.

Confiança bate o Bahia na Copa do Nordeste (Foto: redes sociais)

No segundo tempo a partida continuou com o mesmo padrão: o Confiança dominou as ações, enquanto o Bahia mostrou dificuldades na construção das jogadas. A equipe baiana tentou usar a velocidade de Ruan Pablo em algumas escapadas pela esquerda, mas sem levar perigo ao goleiro Felipe. O time da casa, por sua vez, foi efetivo e ampliou o placar em boa jogada puxada por Vitinho, que serviu bem para Neto tirar de Danilo Fernandes e marcar seu segundo gol aos 16 minutos.

Aos 25, Matheusinho recebeu passe na pequena área e, apenas com o goleiro à sua frente, isolou a bola e perdeu a chance de ouro para marcar o terceiro. A partir desse lance, nenhuma outra jogada de perigo foi criada e o Confiança administrou o placar de 2 a 0 no Batistão.

Bola da Copa do Nordeste no Batistão (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Próximos jogos

Bahia e Confiança seguem focados na Copa do Nordeste e têm compromissos marcados para as 17h30 deste sábado (horário de Brasília). O Tricolor enfrenta o Náutico pela última rodada da fase de grupos da competição, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. A equipe, por outro lado, só volta a campo pelo Brasileirão na próxima quinta-feira (12), contra o Bragantino, em Bragança Paulista, pela 12ª rodada.

Já o Confiança, no mesmo dia e horário, visita a Juazeirense, também pela última rodada do grupo B do Nordestão. Depois desse jogo, a equipe sergipana muda a chave para a Série C e tem compromisso marcado com o Ypiranga-RS no próximo domingo (15), fora de casa, em partida fundamental para ganhar respiro na luta contra a zona de rebaixamento.

✅ FICHA TÉCNICA

CONFIANÇA 2 X 0 BAHIA

5ª RODADA - COPA DO NORDESTE

🗓️ Data e horário: 04/06/2025, às 19h (horário de Brasília);

📍 Local: Batistão, Aracaju;

🥅 Gols: Neto Oliveira, 13'/1ºT e 16'/2ºT (Confiança);

🟨 Cartões amarelos: Felipe e Eduardo Moura (Confiança); Juninho, Jota e Wendel (Bahia)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

CONFIANÇA (Técnico: Luizinho Vieira):

Felipe; Weriton, Maicon, Eduardo Moura e Renilson (Vitinho); Airton (Alan Cardoso), Valdir Júnior (Ronald Camarão) e Dionísio; Thiago Santos (Matheusinho), Breyner Camilo e Neto (Rafinha).

BAHIA (Técnico: Leonardo Galbes):

Danilo Fernandes; Lucyan, Kauã Davi (Gerald), Dodô e Daniel Lima; Sidney, David Martins (Gustavo), Jota (Wendel) e Vitinho (Roger); Ruan Pablo e Juninho (Dell).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Antônio Dib Moraes de Souza (PI);

🚩 Assistentes: Marcio Iglesias Araújo Silva e Janystone Rabelo de Melo (PI);

4️⃣ Quarto árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Júnior (SE).