O Bahia segue a preparação para enfrentar o Náutico às 17h30 deste sábado (horário de Brasília) na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela sétima e última rodada da Copa do Nordeste. Já classificado, o Tricolor não vai ter Erick e Iago Borduchi à disposição, que passaram por cirurgia e estão em recuperação.

Iago Borduchi e Erick são desfalques em treino do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

O caso de Erick é mais complexo e deve mantê-lo afastado dos gramados por pelo menos três meses. Depois de sentir dores na coxa no aquecimento antes da partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Paysandu, ele foi diagnosticado com lesão no músculo reto femoral da coxa direita. De acordo com o Bahia, o procedimento cirúrgico do volante foi realizado com sucesso na última quarta-feira.

Já Iago Borduchi tem um problema mais simples. Ele passou por uma cirurgia depois de sofrer fratura no nariz na partida contra o Flamengo, pela oitava rodada do Brasileirão. Após o confronto no Maracanã, o lateral chegou a jogar 90 minutos contra o Paysandu e participou da reta final da partida contra o Grêmio, mas o problema persisitiu e ele realizou a operação nesta semana.

Como foi o treino do Bahia?

Treino do Bahia na Cidade Tricolor sem Iago Borduchi e Erick (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

O técnico Rogério Ceni começou os trabalhos, nesta quinta-feira, com a exibição de vídeos de erros e acertos na partida contra o São Paulo. Em campo, foi realizada uma atividade técnica em espaço reduzido e, logo depois, o elenco foi dividido em dois grupos para um treinamento tático.

O volante Rezende se recupera de problema na lombar e passou mais um dia em transição física e técnica.

