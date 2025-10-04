Endrick tornou-se um caso à parte no Real Madrid. O brasileiro é o único jogador de linha do elenco, apto fisicamente, que ainda não atuou sequer um minuto desde a chegada de Xabi Alonso ao comando técnico. Sem estrear nesta temporada, o jovem não entra em campo desde 18 de maio, quando participou da partida contra o Sevilla, válida pela última rodada da La Liga 2024/25. Diante da ausência prolongada, a imprensa espanhola passou a questionar os motivos da falta de oportunidades para o atleta.

Desde sua chegada ao clube, a trajetória de Endrick tem sido marcada por mais presenças no banco de reservas do que minutos efetivos em campo. Ainda sob a gestão de Carlo Ancelotti, o camisa 16 teve participações esporádicas, com destaque para a Copa do Rei, competição na qual foi o principal nome da equipe: foram cinco gols em seis jogos. No entanto, a mudança de temporada e de técnico parece ter agravado sua situação.

Endrick sofreu uma lesão na coxa em sua última exibição e desde então não voltou a atuar. Às vésperas do Mundial de Clubes, teve um agravamento no músculo posterior da coxa direita e foi cortado do torneio, o primeiro disputado sob a direção de Alonso. Embora a recuperação tenha sido avaliada positivamente pela equipe médica, ele permanece fora dos planos imediatos do treinador.

Diante do cenário, os jornais "As" e "Marca", dois dos principais veículos esportivos da Espanha, publicaram crônicas abordando a situação do brasileiro e os motivos por trás de seu atual apagamento no clube. A seguir, a repercussão completa:

Jornal "As" sobre a situação de Endrick no Real Madrid (Foto: Reprodução/As)

Tradução: Endrick é deixado sozinho (título). É claro para Xabi, que opta por não rotacionar Mbappé e dar espaço apenas para Gonzalo, como na goleada em Almaty. Ele não joga há 137 dias (subtítulo).

Oportunidades na Champions League 👀

— Ele também não teve a sua chance em (Kairat) Almaty, em uma partida que contou com rotações e deixou (Kylian) Mbappé em perfeitas condições com o seu hat-trick. Nem assim. Aos 80 minutos, quando Xabi tentou retirar o craque, o seu substituto foi Gonzalo (García). Nem mesmo em um cenário tão favorável, conseguiu levar o camisa 16 para o campo. O seu papel já não é secundário, como era na época passada, mas agora é terciário.

137 dias ❌

— Seu plano era retornar para o início da pré-temporada, mas ele teve uma recaída, e o resultado é que, entre esses dois contratempos, o atacante não joga uma partida oficial há 137 dias.

Jornal "Marca" sobre a situação de Endrick no Real Madrid (Foto: Reprodução/Marca)

Tradução: O que houve com Endrick? (título). O brasileiro foi convocado para as últimas quatro partidas, mas não jogou um minuto sequer e só atuou como aquecimento em uma partida (subtítulo).

Punição infinita? 😩

— Seu retorno da lesão que o afastou dos gramados desde maio não está sendo como ele imaginava: quatro jogos consecutivos, nenhum minuto, e a sensação de que o caminho de volta é mais longo do que o esperado.

— No banco, o atacante aguarda seu momento enquanto vê os minutos passarem e seus companheiros ganharem destaque, uma situação que começa a testar sua confiança.

Nove do hexa? 9️⃣

— O tempo está se esgotando. Endrick sonha em jogar a Copa do Mundo de 2026 com o Brasil, mas sua falta de tempo de jogo ameaça mantê-lo fora da seleção de Ancelotti.

Próximo jogo ⚪

Em mais uma oportunidade para mostrar seu futebol, Endrick foi relacionado para o próximo jogo do Real Madrid. A equipe enfrenta o Villarreal neste sábado (4), às 16h (de Brasília), um confronto válido pela 8ª rodada do La Liga. A partida será realizada no Santiago Bernabéu, em Madri.

Em coletiva pré-jogo, Xabi defendeu a joia e sua integração ao grupo. O treinador falou sobre a disputa por espaço na equipe titular do Real Madrid e avaliou o momento de Endrick. Segundo o comandante, o brasileiro enfrenta forte concorrência por uma vaga, mas acredita que o momento de seu destaque chegará, graças à sua qualidade técnica excepcional, sobretudo pela capacidade de finalização e de marcar gols.

