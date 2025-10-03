Mourinho revela recado de chefão do Real Madrid ao assinar com Benfica

José Mourinho revelou um recado de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, ao assinar com o Benfica, de Portugal. Em coletiva, o comandante português revelou o conteúdo recebido pelo seu antigo patrão.

- Florentino Pérez me escreveu e disse: "Estou muito feliz porque você voltou para um clube do seu calibre".

José Mourinho retornou a Portugal após mais de 20 anos sem trabalhar em seu país natal desde que deixou o Porto, em 2004. Desde então, o treinador passou por Inglaterra, Itália, Espanha e Turquia até viver sua segunda experiência com o Benfica.

No Real Madrid, Mourinho disputou três temporadas, tendo conquistado uma La Liga, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha. O treinador promoveu embates memoráveis com Pep Guardiola no período em que o espanhol esteve à frente do Barcelona.

Mourinho faz segunda passagem pelo Benfica

José Mourinho ganhou suas primeiras oportunidades como treinador profissional e com um trabalho autônomo no Benfica entre setembro e dezembro de 2000. Antes disso, o comandante havia sido auxiliar técnico no Barcelona, do Porto e do Sporting.

