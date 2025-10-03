Europeus reagem à declaração de Xabi Alonso sobre brasileiro do Real Madrid: ‘Brutal’

Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (3), o técnico Xabi Alonso falou sobre a disputa por espaço no time titular do Real Madrid e avaliou o momento do atacante Endrick. Segundo o comandante, o brasileiro encara muita concorrência por uma vaga, mas reforçou que chegará o momento. A decisão animou os torcedores nas redes sociais.

Durante a coletiva, Xabi Alonso também falou sobre as possibilidades de escalar Rodrygo entre os titulares na partida contra o Villarreal, neste sábado (4), no Santiago Bernabéu. De acordo com o treinador, a equipe ainda não está definida e existem opções onde o brasileiro pode se tornar titular.

Sobre o Endrick, Xabi Alonso comentou sobre o longo período de recuperação da lesão sofrida na posterior da coxa e reforçou que o brasileiro vem treinando bem nas últimas semanas. Para ele, é questão de tempo para o atacante conquistar seu espaço na equipe, levando em consideração a qualidade de sua finalização.

Nas redes sociais, os torcedores exaltaram a declaração do técnico espanhol e pediram mais oportunidades para a promessa do futebol brasileiro. Confira abaixo.

Tradução: Que bom ouvir Xabi Alonso apoiando Endrick! Esse comentário sobre "finalizador brutal" me deixou animado para o retorno dele.

Tradução: O Real Madrid está acabando com ele brutalmente.

Tradução: Alonso exaltando Endrick como se ele fosse a reviravolta na trama da próxima temporada que ninguém esperava.

Tradução: Parece que tempos emocionantes virão para Endrick! A confiança de Xabi Alonso em suas habilidades de "finalização brutal" é decisiva. Com a lesão superada, esta jovem estrela está pronta para brilhar no Real Madrid!

Tradução: Acho que o Endrick é um jogador especial, mesmo aos 14 anos ele foi apelidado de novo Adriano com um toque de Pelle, casou-se aos 15, espero que ele se destaque, seu nível de confiança é algo que adoro, já marca gols e joga pela Seleção Brasileira.

Jogando diante de sua torcida, o Real Madrid recebe o Villarreal, neste sábado (4), pela 8ª rodada da La Liga, após a goleada sofrida por 5 a 2 para o rival Atlético de Madrid. Com a derrota, a equipe perdeu a liderança do Campeonato Espanhol para o Barcelona e busca reencontrar a boa fase.

Veja a declaração de Xabi Alonso sobre Endrick

- Endrick vem de uma lesão um pouco mais longa, mas está treinando. Já está há três semanas treinando bem, é questão de ver o contexto do jogo para ver ele jogando. Ele tem faro de gol, precisa de muito pouco para chutar, tem uma finalização brutal, vai bem no espaço. Há muita concorrência agora, nessa posição e nas pontas também, mas chegará o momento - disse Xabi Alonso.