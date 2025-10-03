Real Madrid x Villarreal: onde assistir e prováveis escalações ao jogo de La Liga
Confira as principais informações do duelo válido pela oitava rodada
Real Madrid e Villarreal se enfrentam neste sábado (4), às 16h (de Brasília). O confronto será válido pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol, e acontecerá no Santiago Bernabéu, em Madri. O duelo terá transmissão ao vivo pela ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+
O Real Madrid vem de uma grande partida na Champions League, vencendo o Kairat por 5 a 0. Entretanto, no Campeonato Espanhol, a última partida jogada pelos merengues foi uma goleada sofrida para o Atlético de Madrid, que fez o time perder a liderança para o Barcelona. Diante disso, após vencer na Champions, o time busca estender a virada de chave em La Liga e recuperar o topo da tabela.
Ficha do jogo
O Villarreal, no entanto, não promete fazer jogo fácil com o Real Madrid. O time tem feito um grande início de temporada e atualmente é o terceiro colocado na tabela de La Liga. A equipe vem em grande fase e está invicto há quatro partidas. Sua última partida foi uma demonstração da boa fase: o clube enfrentava a Juventus na Champions League, saiu na frente, sofreu a virada, mas nos acréscimos, conseguiu o empate heróico.
Tudo sobre o jogo entre Real Madrid e Villarreal (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Real Madrid 🆚 Villarreal
8ª rodada – La Liga
📆 Data e horário: sábado, 4 de outubro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
⚪⚪Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)
Michael; Mimovic, Luckassen, David Luiz e Correia; Sunjic, Goldar e Pepe; Jajá, Dimata e Dragomir.
🟡🟡 Villarreal (Técnico: Marcelino)
Courtois; Éder Militão, Huijsen, Tchouaméni; Valverde, Arda Güler, Camavinga, Carreras; Bellingham; Vini Jr e Kylian Mbappé.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
