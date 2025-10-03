menu hamburguer
Futebol Internacional

Astro do Real Madrid é deixado de fora de convocação para Eliminatórias

Seleção Inglesa anuncia convocados para data Fifa

3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 03/10/2025
12:34
Bellingham, Rodrygo e Mbappé - Real Madrid
imagem cameraBellingham e Mbappé comemoram gol com Rodrygo (Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)
  • Mais Notícias

O técnico Thomas Tuchel anunciou, nesta sexta-feira (3), a lista de convocação da seleção inglesa para o amistoso contra o País de Gales e o duelo das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra a Letônia. A principal surpresa ficou por conta da ausência de Jude Bellingham, meio-campista do Real Madrid e eleito recentemente jogador inglês do ano.

Além de Bellingham, também ficaram fora da lista Jack Grealish (Everton), Phil Foden (Manchester City) e Adam Wharton (Crystal Palace). Por outro lado, o treinador confirmou os retornos de Bukayo Saka, recuperado de lesão, e de John Stones, zagueiro do Manchester City.

Tuchel justificou a decisão em relação a Bellingham, que retornou recentemente de cirurgia no ombro e ainda busca melhor ritmo físico.

— Jude é um jogador especial e sempre merece estar na seleção, mas neste momento não tem o ritmo necessário. Falamos ao telefone, ele queria ser chamado, mas preferimos manter a base que atuou em setembro — explicou o treinador.

Confira a lista de convocados de Thomas Tuchel

Goleiros:

  • Dean Henderson
  • Jordan Pickford
  • James Trafford

Defensores:

  • Dan Burn
  • Marc Guehi
  • Reece James
  • Ezri Konsa
  • Myles Lewis-Skelly
  • Jarell Quansah
  • Djed Spence
  • John Stones.

Meio-campistas:

  • Elliot Anderson
  • Morgan Gibbs-White
  • Jordan Henderson
  • Ruben Loftus-Cheek
  • Declan Rice
  • Morgan Rogers.

Atacantes

  • Jarrod Bowen
  • Eberechi Eze
  • Anthony Gordon
  • Harry Kane
  • Marcus Rashford
  • Bukayo Saka
  • Ollie Watkins
A Inglaterra divulgou a lista de convocação do treinador Thomas Tuchel para a data Fifa de outubro (Foto: Ben Stansall/AFP)
Desempenho da Inglaterra nas Eliminatórias

Na última data Fifa, a Inglaterra venceu Andorra por 2 a 0 e goleou a Sérvia por 5 a 0, em Belgrado. O desempenho convenceu Tuchel a repetir a base do grupo, com apenas três mudanças em relação à convocação anterior.

A seleção inglesa lidera o Grupo K das Eliminatórias e pode garantir vaga antecipada na Copa do Mundo caso vença seus compromissos e a Sérvia tropece diante da Albânia no dia 12 de outubro.

