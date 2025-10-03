Astro do Real Madrid é deixado de fora de convocação para Eliminatórias
Seleção Inglesa anuncia convocados para data Fifa
O técnico Thomas Tuchel anunciou, nesta sexta-feira (3), a lista de convocação da seleção inglesa para o amistoso contra o País de Gales e o duelo das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra a Letônia. A principal surpresa ficou por conta da ausência de Jude Bellingham, meio-campista do Real Madrid e eleito recentemente jogador inglês do ano.
Além de Bellingham, também ficaram fora da lista Jack Grealish (Everton), Phil Foden (Manchester City) e Adam Wharton (Crystal Palace). Por outro lado, o treinador confirmou os retornos de Bukayo Saka, recuperado de lesão, e de John Stones, zagueiro do Manchester City.
Tuchel justificou a decisão em relação a Bellingham, que retornou recentemente de cirurgia no ombro e ainda busca melhor ritmo físico.
— Jude é um jogador especial e sempre merece estar na seleção, mas neste momento não tem o ritmo necessário. Falamos ao telefone, ele queria ser chamado, mas preferimos manter a base que atuou em setembro — explicou o treinador.
Confira a lista de convocados de Thomas Tuchel
Goleiros:
- Dean Henderson
- Jordan Pickford
- James Trafford
Defensores:
- Dan Burn
- Marc Guehi
- Reece James
- Ezri Konsa
- Myles Lewis-Skelly
- Jarell Quansah
- Djed Spence
- John Stones.
Meio-campistas:
- Elliot Anderson
- Morgan Gibbs-White
- Jordan Henderson
- Ruben Loftus-Cheek
- Declan Rice
- Morgan Rogers.
Atacantes
- Jarrod Bowen
- Eberechi Eze
- Anthony Gordon
- Harry Kane
- Marcus Rashford
- Bukayo Saka
- Ollie Watkins
Desempenho da Inglaterra nas Eliminatórias
Na última data Fifa, a Inglaterra venceu Andorra por 2 a 0 e goleou a Sérvia por 5 a 0, em Belgrado. O desempenho convenceu Tuchel a repetir a base do grupo, com apenas três mudanças em relação à convocação anterior.
A seleção inglesa lidera o Grupo K das Eliminatórias e pode garantir vaga antecipada na Copa do Mundo caso vença seus compromissos e a Sérvia tropece diante da Albânia no dia 12 de outubro.
