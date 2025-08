Promotoria da Espanha pede dois anos e meio de prisão para jogador do Real Madrid

A Promotoria da Espanha pediu dois anos e meio de prisão para o zagueiro Raúl Asencio, do Real Madrid, segundo a "Cadena SER". O jogador é acusado de dois crimes contra a privacidade de duas jovens, sendo uma menor de idade que participaram de um encontro sexual com o defensor e outros três atletas que eram das categorias de base do clube.

A defesa da menor de idade pediu uma punição de quatro anos de prisão para o jogador do Real Madrid. No caso, Andrés García, Ferrán Ruiz e Juan Rodríguez participaram do evento em um hotel privado nas Ilhas Canárias. No entanto, o trio gravou as relações sexuais e divulgou a terceiros sem o consentimento das jovens.

O caso de Asencio não está vinculado ao encontro sexual, mas o defensor pediu acesso ao conteúdo e mostrou para um amigo. Segundo a imprensa espanhola, o atleta do Real Madrid apagou o vídeo imediatamente após exibí-lo, mas a defesa das mulheres acreditam que a atitude do atleta não pode passar impune e também merece processo criminal.

No Mundial de Clubes, Raúl Asencio não conseguiu ter um bom aproveitamento no Real Madrid em meio as ausências de Militão, Rüdiger e Alaba. A permanência do defensor na equipe comandada por Xabi Alonso foi colocada em xeque, mas o atleta deve seguir no clube merengue no início da temporada.

