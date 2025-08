De Paul detalha conversa com Scaloni e sonho com Messi no Inter Miami

Rodrigo de Paul explicou sua saída do Atlético de Madrid para o Inter Miami faltando menos de um ano para a Copa do Mundo. O meia vê a ida para os Estados Unidos como o caminho mais difícil e um desafio na carreira.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Não estou saturado, nem cansado. É espetracular ter jogado na Europa, ter disputado tantas Champions. Tenho vontade de conhecer essa liga, ser parte desse crescimento. É uma liga em crescimento desde a chegada de Leo (Messi), o Inter está começando a escrever suas páginas. A um ano da Copa do Mundo, o mais fácil poderia ser ficar na Europa, mas eu gosto dos desafios, não creio que eu seja conformista por estar vindo para cá.

continua após a publicidade

Na sequência, De Paul revelou uma conversa com Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, antes de sua ida para o Inter Miami. O atleta afirmou que as palavras do treinador foram chaves para tomar a decisão de atuar nos Estados Unidos.

- Com Leo (Messi), tínhamos o sonho de jogar juntos em um clube, compartilhar o dia a dia. Na seleção, o dia a dia era incrível, mas curto. Sempre tive esse sonho de esse sonho de jogar com ele em clube, conversásamos e a oportunidade surgiu de um dia para o outro. Conversei com Scaloni e perguntei o que necessitava para poder seguir sendo parte do projeto da seleção que nos dá tanta alegria. Ele disse: "Eu sei o que você pode dar, a única coisa que vou avaliar é seu desempenho em campo, sei que classe de jogador você é". Essas foram as palavras que eu precisava para tomar a decisão.

continua após a publicidade

O Inter Miami entra em campo contra o Necaxa, neste sábado (2), às 20h (de Brasília), pela 2ª rodada da Leagues Cup. Rodrigo de Paul se colocou à disposição de Mascherano e disse estar pronto fisicamente para o desafio.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.