Chelsea demonstra interesse por estrela do Manchester United

O Chelsea reativou seu interesse em uma das estrelas que o Manchester United busca se desfazer. Os Blues consideram fazer uma proposta por Alejandro Garnacho nas próximas semanas, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Outra questão importante é que o argentino prioriza uma mudança para Stamford Bridge.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O interesse é mútuo entre Alejandro Garnacho e Chelsea desde a janela de janeiro, na temporada passada. Naquele momento, o Manchester United não admitia perder um dos seus principais ativos, mas, após discussões entre o atacante e o técnico Ruben Amorim, os Red Devils não contam mais com o argentino para 2025/26. Dessa forma, o United está disposto a vender Garnacho por 40 milhões de libras (R$ 294,2 milhões na cotação atual), segundo o jornal “The Telegraph”. O jogador de 21 anos prioriza os Blues, mesmo com sondagens de outros clubes.

continua após a publicidade

Além de Garnacho, o Manchester United espera ofertas por Jadon Sancho e Antony, dois atletas que tiveram temporadas opostas. Enquanto Sancho não estabeleceu uma sequência no próprio Chelsea, o brasileiro foi destaque do Betis, com cinco gols e duas assistências em 17 jogos de La Liga. Marcus Rashford era outro jogador na barca, mas foi emprestado ao Barcelona.

Alejandro Garnacho lamenta chance perdida pelo United na final da Europa League (Foto: Josep Lago/AFP)

Números de Garnacho na temporada 2024/25

Apesar do fim de temporada ruim e turbulento, Alejandro Garnacho conseguiu entregar 20 participações diretas para gols nas 57 partidas que disputou pelo Manchester United, sendo 36 vezes titular. O argentino marcou 10 tentos e concedeu 10 assistências para seus companheiros, números que colaboram para sua valorização no mercado e justificam o interesse do Chelsea.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.