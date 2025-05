A seleção do Catar anunciou a contratação do técnico Julen Lopetegui, ex-Real Madrid. O espanhol substituirá o compatriota Luis García, demitido após a derrota para o modesto Quirguistão por 3 a 1, e chega com a missão de conduzir o time à Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em vídeo nas redes sociais, Lopetegui se disse pronto para o desafio. O comandante estava livre no mercado desde janeiro, quando deixou o West Ham após 22 jogos e uma trajetória ruim em partidas válidas pela Premier League.

continua após a publicidade

Antes, Julen havia tido uma única experiência em seleções, justamente com a Fúria. Contratado em julho de 2016, após a Eurocopa, o treinador classificou o time ao Mundial de 2018, mas dias antes, foi anunciado como técnico do Real Madrid. O acordo traçado antes do torneio irritou a Real Federação Espanhola de Futebol, que o demitiu e foi à Rússia com Fernando Hierro na área técnica.

👎 Lopetegui não deu certo no Real Madrid

No Real, porém, a trajetória foi curta, com apenas 14 jogos, e queda no dia 29 de outubro do mesmo ano. Os Merengues haviam perdido Cristiano Ronaldo na janela anterior, e tiveram dificuldades para encontrar um bom futebol; um mês antes da demissão, o técnico introduziu Vini Jr aos profissionais, em estreia diante do Atlético de Madrid, por La Liga.

continua após a publicidade

➡️ Ancelotti indica reforços ao Real Madrid antes de possível saída

O trabalho mais relevante de Lopetegui aconteceu no Sevilla, entre 2019 e 2022. Na Andaluzia, conquistou a Europa League de 2019-20, em final diante da Inter de Milão. Depois, passou por Wolverhampton e West Ham, antes do acordo com o Catar.

Julen Lopetegui, ex-Real Madrid, foi anunciado como técnico do Catar (Foto: Reprodução)

No Oriente Médio, o espanhol terá a missão de reverter a fase vivida pela equipe, que perdeu dois dos últimos três jogos nas Eliminatórias. A equipe está em quarto no grupo A, com dez pontos em oito jogos, e ainda tem chances de um avanço direto à Copa, mas no momento, ocupa uma das vagas para a repescagem.