A Seleção Brasileira segue sem a definição de um treinador após a saída de Dorival Júnior, em março, após a goleada sofrida diante da Argentina. E quem quer que seja o escolhido para assumir o cargo, terá um dilema profundo já na primeira convocação: a situação de Casemiro, do Manchester United.

O volante, que havia sido esquecido em convocações recentes, reencontrou o bom futebol na temporada atual, e marcou no triunfo dos Red Devils sobre o Athletic Bilbao, pela Europa League. O central abriu os caminhos da vitória por 3 a 0 marcando de cabeça, em pleno San Mamés.

Nas redes sociais, torcedores indicaram que Casemiro é digno de um retorno à Seleção, que foi muito criticada em compromissos recentes pela pouca capacidade de criação no setor. Nomes como Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), André (Wolverhampton) e Andreas Pereira (Fulham) foram utilizados no setor durante as Eliminatórias e a Copa América.

🔰 Casemiro de volta à Seleção Brasileira? Veja os pedidos da web

Casemiro disputou as últimas duas Copas do Mundo com o Brasil, e foi criticado após a queda em 2022 pelo gol sofrido na eliminação diante da Croácia. Depois, entrou em campo em mais seis oportunidades: a última aconteceu na derrota diante do Uruguai por 2 a 0, em Montevidéu, no dia 18 de outubro de 2023, em jogo marcado pela lesão no joelho de Neymar.

Os próximos dois jogos da Seleção acontecem nos dias 4 e 9 de junho, diante de Equador (fora) e Paraguai (casa). A equipe ainda não definiu um treinador, visto que o sonho da CBF, presidida por Ednaldo Rodrigues, era Carlo Ancelotti, mas o italiano segue travado em contrato com o Real Madrid, inclusive perto de demissão.

🔢 Números de Casemiro em Athletic Bilbao 0x3 Manchester United

⌛ 90 minutos em campo

🥅 1 gol

✅ 84% de acerto em passes (74 de 88)

✈️ 5 passes longos certos (10 tentativas)

🎯 3 finalizações

⚔️ 10 duelos vencidos (12 tentados)

🔪 4 cortes

🛡️ 4 desarmes