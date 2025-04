Carlo Ancelotti não será o técnico da Seleção Brasileira. Entre a sedução da entidade brasileira e uma crise no amor com a torcida merengue, a segunda novela entre as partes teve um ponto final. Nesse sentido, o assunto esteve na capa dos jornais internacionais nesta quarta-feira (30) e o Lance! esclarece como foi.

⚖️ Caso Ancelotti e Seleção Brasileira 🟢🟡

Segundo o jornal "Marca", o italiano teve o acerto travado pelo Real Madrid devido à falta de acordo pela multa rescisória, e o sonho de Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em ter o europeu no comando para a Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim. Ancelotti era esperado em Londres para assinar o vínculo com o Brasil na última segunda-feira (28), mas não viajou à capital da Inglaterra. Mesmo assim, a operação foi levada até Madri nesta terça-feira (29), na expectativa de que o treinador firmasse o negócio com desfecho positivo. Contudo, o italiano recuou:

— Está tudo desmoronando, tudo está desmoronando. Ele disse na reunião que Madrid não o deixará assinar, para surpresa dos intermediários — diz a mensagem que chegou ao "Marca", sobre a reação de Ancelotti e seu agente.

O jornal "As", por sua vez, evidenciou o lado do Real Madrid nas negociações. O contrato do italiano com os espanhóis vai até julho de 2026 e, portanto, ele só poderia deixar o clube por meio de liberação ou pagamento de multa.

— A imagem de Ancelotti retornando de Londres com um dos emissários da CBF, Diego Fernandes, não caiu bem no clube — escreveu o jornal.

— O Madrid, por outro lado, achou que poderia liberá-lo de graça e assim economizar em seu salário. No entanto, considerando a relação entre Florentino e Ancelotti, e o quanto Carlo deu ao Real, é difícil imaginar que uma história tão bonita possa terminar mal por causa de dinheiro — completou.

Segundo o portal, o clube da capital organizou a saída do comandante neste final de temporada. O plano pós-Ancelotti, com Santiago Solari no cargo interino de técnico até depois do Mundial de Clubes e Xabi Alonso para o início da próxima temporada.

Com a cronologia dos fatos destacada na reportagem, o "veículo "Marca" conclue seu texto com o endinheirado interesse do futebol da Arábia Saudita como fator adicional na decisão. Al-Hilal e Al -Ahli já indicaram o interesse e aguardam o fim da temporada para intensificar as conversas.

— Fontes de negociação dizem que essa opção foi colocada na mesa de negociações em Londres — revelou o site.

