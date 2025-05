CBF pode ter ‘aliado’ em negociações com Jorge Jesus

Jorge Jesus é um dos nomes especulados para assumir o comando técnico da Seleção Brasileira. O cargo se encontra disponível desde abril, quando a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) demitiu Dorival Júnior. Apaixonado pelo Rio de Janeiro, Mauro Jesus, filho do português pode ser um aliado da entidade na tentativa de trazer o técnico.

Aos 31 anos, Mauro vivi uma carreira de influenciador nas redes sociais. Descolado e charmoso, o rapaz fez sucesso em terras cariocas em 2019. Na época, ele morou com o pai, quando Jorge Jesus treinava o Flamengo. O contato com a Cidade Maravilhosa promoveu um amor incondicional pelo Rio de Janeiro.

Atualmente, o filho do português mora em Portugal, mas volta e meia faz questão de retornar as praias cariocas. Em uma última viagem, Mauro esteve na cidade para curtir o Carnaval ao lado de amigos. Ele compartilhou alguns momentos nas redes sociais.

Mauro Jesus registrou momentos da viagem ao Rio de Janeiro no Instagram (Foto: Reprodução/Instagram)

Jorge Jesus na Seleção?

O treinador português não é mais unanimidade na Arábia Saudita. Em segundo lugar do Campeonato Saudita, o Al-Hilal vê o Ittihad seis pontos à frente e está longe da briga pelo título. Além disso, o Crescente foi eliminado pelo Al-Ahli na semifinal da Champions League da Ásia na última terça-feira (29). O ciclo do português no clube saudita parece próximo do fim.

Com a possibilidade de JJ deixar o Hilal, as chances da aprovação do nome por Ednaldo crescem. No início do mês, o presidente da CBF afirmou que procura um técnico com disponibilidade de comandar a Seleção na Data Fifa de junho. Este foi o maior empecilho nas negociações com Ancelotti, pois o Real Madrid negou liberar o italiano antes do Mundial de Clubes.