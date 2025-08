Olympique de Marselha anuncia retorno de Aubameyang; veja

O Olympique de Marselha anunciou o retorno de Pierre-Emerick Aubameyang na última quinta-feira (31). Após uma temporada na Arábia Saudita, o gabonês de 36 anos está de volta ao clube francês e assinou contrato por dois anos.

Esta será a segunda passagem de Aubameyang pelo Olympique de Marselha, já que o atacante defendeu o clube na temporada 2023/24. Naquele ano, Auba balançou as redes 30 vezes e concedeu 11 assistências nos 51 jogos que disputou. A passagem de destaque o consagrou com o recorde de ser o jogador com o maior número de gols marcados em uma temporada pelo Marselha desde Drogba, que marcou 32 em 2003/04.

Em julho do ano passado, Aubameyang assinou com o Al-Qadsiah, clube que realizou grande investimento ao ser promovido para a elite saudita. Na Arábia, o atacante disputou 32 jogos, com 21 tentos e três passes para gols, mantendo, mais uma vez, o bom desempenho. Apesar disso, a ambição da direção em trazer um jogador mais jovem para a posição fez com que o contrato de Auba fosse rescindido. Mateo Retegui foi contratado.

Reforço do Marselha, Aubameyang comemora gol sobre o Al-Hilal (Foto: Reprodução)

Trajetória e números de Aubameyang na carreira

Pierre-Emerick Aubameyang foi revelado nas categorias de base do Milan. Posteriormente, jogou por quatro clubes franceses: Dijon, Lille, Monaco e Saint-Étienne, onde realmente se destacou. Em 2013, Aubameyang deu o grande salto da carreira, quando assinou com o Borussia Dortmund. Substituindo Lewandowski a partir de sua segunda temporada, o gabonês marcou 141 gols em 213 jogos pelos aurinegros.

Em 2018, Auba fechou com o Arsenal, clube que também alcançou certo sucesso. O atacante ainda passou por Barcelona e Chelsea, até jogar pela primeira vez no Olympique de Marselha, em 2023.

