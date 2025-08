Maurício Dulac encara primeiro trabalho como técnico na Arábia Saudita: ‘Desafio’

Ex-auxiliar de Odair Hellmann, Maurício Dulac vai para sua primeira experiência como treinador profissional. O brasileiro foi contratado pelo Al-Riyadh, da Arábia Saudita, para ser o responsável por comandar o time sub-21 da equipe nesta temporada.

O ex-assistente técnico comentou sobre a expectativa do novo desafio na sua carreira no futebol e explicou o motivo de ter aceitado o projeto de comandar um time de base na Arábia Saudita antes de dar o salto para o profissional, ou até mesmo trabalhar no futebol brasileiro.

- Um desafio grande, cada cultura tem suas próprias características e limitações. A Arábia vem investindo em profissionais para mudar a cultura de treino e jogo das equipes. Os treinadores brasileiros são sempre muito bem avaliados no quesito de produção de jogo e principalmente na transformação dos jogadores jovens através do treinos e ideias de jogo. Quando recebi o convite para assumir o projeto da equipe sub-21 também foi acordado para que eu faça uma função de coordenação metodológica das categorias inferiores para implementação de uma ideia de jogo do clube, com a intenção de produzir jogadores com características para o mercado local e internacional também. Um grande desafio - disse o técnico.

Dulac também falou sobre que espera desenvolver nesta primeira empreitada como treinador e como pretende aplicar seus conceitos de futebol em um país tão diferente do Brasil. O profissional destacou a experiência que conquistou nos anos em que trabalhou junto de outros treinadores e projetou seu primeiro passo em voo solo.

- Eu espero que as ideias sejam assimiladas pelos atletas e que o desenvolvimento do trabalho tenha êxito na questão esportiva e também de mercado. Acho que como profissional do esporte, tive o privilégio de trabalhar em todas as áreas do futebol, percorri longos 20 anos de preparação para iniciar a carreira como treinador. Trabalhei com grandes treinadores e estava há bastante tempo amadurecendo a ideia para fazer a transição como técnico. Assim como fiz a transição de analista para auxiliar com muita calma e preparo, a transição para treinador foi pensada da mesma maneira, para que seja sólida e tenha êxito no processo - finalizou.

No início do ano, Maurício Dulac chegou a ser contratado pelo Fluminense como analista de performance, mas opta por dar seu primeiro passo solo como treinador na Arábia Saudita.

