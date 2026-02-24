menu hamburguer
Copa do Mundo

Godín vê seleção favorita na Copa do Mundo: 'Não tem por que esconder'

Zagueiro é ídolo do Uruguai e do Atlético de Madrid

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/02/2026
13:09
Diego Godín - Seleção Uruguaia
imagem cameraDiego Godín, então capitão do Uruguai, ergue os braços em reclamação (Foto: Raul Arboleda / AFP)
O ex-zagueiro Diego Godín, ídolo uruguaio e do Atlético de Madrid, cravou a Espanha como favorita ao título da Copa do Mundo deste ano. Em evento de exibição da taça do Mundial em Montevidéu, no domingo (22), o ex-zagueiro foi direto:

— Vejo a Espanha como favorita. Sempre disse: creio que são favoritos ao Mundial. Não tem por que esconder e não dizer.

A Espanha será adversária do Uruguai no Grupo H da Copa do Mundo. Para Godín, que prevê bom jogo entre as equipes, os seus compatriotas também chegarão bem ao torneio.

— Os jogadores do Uruguai estão em grande forma, todos jogando em suas equipes, de nível importante. Eu tenho a esperança de que os amistosos de março trarão boas sensações. Vejo um Uruguai que vai dar o que falar e competir muito bem na Copa do Mundo — opinou.

Calendários de Espanha e Uruguai até a Copa do Mundo

Espanha:
27/03 - Finalíssima, vs Argentina
30/03 - Amistoso, vs Egito
Junho: amistosos preparatórios ainda serão confirmados
15/06 - 1ª rodada da Copa, vs Cabo Verde
21/06 - 2ª rodada da Copa, vs Arábia Saudita
26/06 - 3ª rodada da Copa, vs Uruguai

Uruguai:
27/03 - Amistoso, vs Inglaterra
31/03 - Amistoso, vs Argélia
Junho: amistosos preparatórios ainda serão confirmados
15/06 - 1ª rodada da Copa, vs Arábia Saudita
21/06 - 2ª rodada da Copa, vs Cabo Verde
26/06 - 3ª rodada da Copa, vs Espanha

Lamine Yamal e Mikel Merino comemoram gol da Espanha contra a Turquia pelas Eliminatórias da Copa (Photo by OZAN KOSE / AFP)
Lamine Yamal e Mikel Merino comemoram gol da Espanha contra a Turquia pelas Eliminatórias da Copa (Foto: Ozan Kose / AFP)

Carreira de Diego Godín

Ídolo do Atlético de Madrid, Diego Godín defendeu a equipe entre 2010 e 2019, período em que ganhou um Campeonato Espanhol, dois troféus da Europa League e alcançou duas finais de Champions League. Entre outros clubes, também vestiu a camisa da Inter de Milão e teve rápida passagem de seis meses pelo Atlético Mineiro. Com a seleção uruguaia, foram 161 jogos, quatro Copas do Mundo disputadas e uma Copa América conquistada. O zagueiro se aposentou em julho de 2023, aos 37 anos.

