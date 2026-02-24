Presidente do México diz que Copa do Mundo no país será segura

Em meio à onda de violência no México ao longo desta semana, a presidente Claudia Sheinbaum disse que "não há risco" para os torcedores que visitarão o país durante a Copa do Mundo. O caos tomou conta do estado mexicano de Jalisco, cuja capital Guadalajara receberá quatro jogos do torneio, após o assassinato do narcotraficante conhecido como "El Mencho" no último domingo (22).

Conforme noticiou a imprensa mexicana, criminosos retaliaram com ataques localizados e barricadas com veículos queimados em rodovias. Com isso, entre domingo e segunda-feira o governo ativou "protocolo de alerta vermelho", com jogos de futebol cancelados e aulas suspensas. Os cidadãos, evidentemente, foram encorajados a permanecer em suas casas. No entanto, segundo a estadista, a situação em Jalisco já melhorou nesta terça-feira (24) e "aos poucos volta ao normal".

Com a realização prevista de quatro jogos da Copa do Mundo no Estádio Akron, em Guadalajara, a imprensa global levantou sérias preocupações sobre a segurança no local a menos de quatro meses do início do evento. A presidente, porém, afirma ter "todas as garantias" para plena realização do torneio no país, que também receberá nove duelos em outras duas cidades (Cidade do México e Guadalupe).

Os quatro jogos da Copa do Mundo em Guadalajara:

Coreia do Sul x Vencedor do playoff D da Uefa (Grupo A) - 11/06

México x Coreia do Sul (Grupo A)- 18/06

Colômbia x Vencedor do playoff continental 1 (Grupo K)- 23/06

Uruguai x Espanha (Grupo H) - 26/06