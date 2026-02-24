menu hamburguer
Copa do Mundo

Presidente do México diz que Copa do Mundo no país será segura

Estado de Jalisco passa por onda de violência após morte de chefe de cartel

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/02/2026
15:03
Presidente do México, Claudia Sheinbaum, se pronuncia durante celebração do "Dia da Bandeira" (Foto: Yuri Cortez / AFP)
imagem cameraPresidente do México, Claudia Sheinbaum, se pronuncia durante celebração do "Dia da Bandeira" (Foto: Yuri Cortez / AFP)
Em meio à onda de violência no México ao longo desta semana, a presidente Claudia Sheinbaum disse que "não há risco" para os torcedores que visitarão o país durante a Copa do Mundo. O caos tomou conta do estado mexicano de Jalisco, cuja capital Guadalajara receberá quatro jogos do torneio, após o assassinato do narcotraficante conhecido como "El Mencho" no último domingo (22).

Conforme noticiou a imprensa mexicana, criminosos retaliaram com ataques localizados e barricadas com veículos queimados em rodovias. Com isso, entre domingo e segunda-feira o governo ativou "protocolo de alerta vermelho", com jogos de futebol cancelados e aulas suspensas. Os cidadãos, evidentemente, foram encorajados a permanecer em suas casas. No entanto, segundo a estadista, a situação em Jalisco já melhorou nesta terça-feira (24) e "aos poucos volta ao normal".

Com a realização prevista de quatro jogos da Copa do Mundo no Estádio Akron, em Guadalajara, a imprensa global levantou sérias preocupações sobre a segurança no local a menos de quatro meses do início do evento. A presidente, porém, afirma ter "todas as garantias" para plena realização do torneio no país, que também receberá nove duelos em outras duas cidades (Cidade do México e Guadalupe).

Os quatro jogos da Copa do Mundo em Guadalajara:

Coreia do Sul x Vencedor do playoff D da Uefa (Grupo A) - 11/06
México x Coreia do Sul (Grupo A)- 18/06
Colômbia x Vencedor do playoff continental 1 (Grupo K)- 23/06
Uruguai x Espanha (Grupo H) - 26/06

