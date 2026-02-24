Ex-Seleção presta solidariedade a Vini Jr e faz alerta: 'Lado perigoso'

O ex-jogador Júlio Baptista prestou solidariedade ao atacante Vini Jr, que sofreu recentemente um novo caso de racismo nos gramados europeus. Desta vez, o caso aconteceu durante a partida entre Benfica e Real Madrid, da última terça-feira (17), pela Champions League.

Durante o programa "Jogo Aberto", do SBT, nesta terça-feira (24), o antigo meia da Seleção Brasileira foi enfático ao mostrar preocupação com o ocorrido. Para Júlio Baptista, a UEFA e a Fifa deveriam trabalhar em conjunto para tentar sanar determinado problema.

— A gente assiste futebol e vemos que, em muita das vezes, está ficando chato. O jogador não pode mais comemorar, dançar, que já consideram desrespeito. Estão levando o futebol para um lado perigoso. O esporte é alegria. Nunca foi falta de edução um jogador dançar — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

— Acho, sim, que devemos nos posicionar. O Vini Jr está sofrendo coisas que não deveria. Não só a UEFA, mas a Fifa, também precisa olhar essa conduta. Falo de torcedores e de atletas. A permissão de deixar o torcedor fazer o que quer dentro do estádio é muito ruim para o futebol — concluiu.

Vini Jr volta a ser vítima

O novo caso de racismo contra o camisa 7 do Real Madrid aconteceu na última terça-feira (17), durante a vitória do Real Madrid sobre o Benfica por 1 a 0, no Estádio da Luz, pela Champions League. Na ocasião, Vini Jr se envolveu em um atrito com o argentino Gianluca Prestianni.

Durante o bate-pouca entre os atletas, o brasileiro acusou o atacante do Benfica de ter proferido ofensas racistas. Além de Vini Jr, outros jogadores do Real Madrid, como Mbappé, também reagiram contra Prestianni.

O caso tomou proporções globais e a UEFA definiu, até o momento, como única punição afastar o jogador do confronto de volta do confronto da Champions League. A equipe espanhola volta a enfrentar a portuguesa nesta quarta-feira (25), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

