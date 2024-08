Al-Nassr anuncia contratação de Wesley, ex-Corinthians

Wesley com camisa do Al-Nassr (Foto: Divulgação / Al-Nassr)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 16:22 • Riad (ARS)

Wesley foi anunciado no Al-Nassr, da Arábia Saudita, nesta sexta-feira (30). O brasileiro deixou o Corinthians por US$ 20 milhões (cerca de R$ 110 milhões) fixos, além de US$ 5 milhões (R$ 27 milhões) em bônus por metas.

Em vídeo de apresentação, o atacante de 19 anos veste o uniforme da equipe, predominantemente amarelo, e faz associação com a cor da Seleção Brasileira. Ele erá a companhia dos compatriotas Bento, Anderson Talisca e Alex Telles, além do naturalizado português Otávio e do astro Cristiano Ronaldo.

- Amarelo não é uma cor qualquer. Como um bom brasileiro que ama a magia do futebol, não há nenhuma cor que minha mente e meu coração queira mais que o amarelo. O amarelo combina comigo - diz o jogador no anúncio.

Wesley perdeu espaço no Corinthians após a chegada de Ramón Díaz. Antes do técnico argentino, ele participou de 37 dos 38 jogos (média de 68 minutos por jogo), com quatro gols e duas assistências. Sob o novo comandante, entrou em campo em nove dos 11 jogos, sendo titular apenas dois, com média de 36 minutos por partida.

