Multicampeão pelo Liverpool quebra recorde de jogos na Premier League

Multicampeão pelo Liverpool, o meia James Milner quebrou o recorde de mais jogos disputados na história da Premier League. Ao atuar como titular na vitória do Brighton por 2 a 0 sobre o Brentford, o meio-campista chegou a 654 partidas na competição e superou a marca de 653 de Gareth Barry.

Aos 40 anos, Milner iniciou a partida e permaneceu em campo durante quase todo o confronto, consolidando o novo recorde da liga inglesa, criada em 1992. Após o jogo, ele comentou sobre a longevidade na carreira.

— É a motivação e a ambição, você quer ser o melhor todos os dias, seja no jogo ou no treino — disse James Milner.

Barry, antigo detentor da marca, atuou na primeira divisão inglesa entre 1997 e 2018, defendendo Aston Villa, Manchester City, Everton e West Bromwich Albion.

Revelado pelo Leeds United, Milner estreou como profissional em 2002, aos 16 anos. De acordo com a imprensa inglesa, o primeiro salário do jogador foi de 320 euros mensais. Depois do Leeds, passou por Newcastle United e Aston Villa até se transferir para o Manchester City, em 2010. No clube de Manchester, conquistou cinco títulos, entre eles duas edições da Premier League, nas temporadas 2011/12 e 2013/14.

Milner no Liverpool

Firmino comemora o seu gol com o meia James Milner (Foto: Paul Ellis / AFP)

Em 2015, o meia acertou com o Liverpool, onde permaneceu por oito temporadas. No período, conquistou sete títulos, incluindo a Premier League de 2019/20, a Champions League de 2018/19 e o Mundial de Clubes de 2019 em cima do Flamengo, onde entrou durante a prorrogação.

Milner também defendeu a seleção da Inglaterra em 51 partidas, disputando as Copas do Mundo de 2010 e 2014, além das Eurocopas de 2012 e 2016.

O recorde alcançado neste sábado considera apenas jogos da Premier League. Em toda a história da primeira divisão inglesa, o jogador com mais jogos é o ex-goleiro Peter Shilton, com 849 atuações entre 1966 e 1997.

