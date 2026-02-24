O técnico André Jardine elogiou Raphael Veiga após o primeiro gol do meia com a camisa do América-MEX. Na última sexta-feira (20), o brasileiro marcou de cabeça na goleada por 4 a 0 sobre o Puebla, fora de casa, pela sétima rodada da Liga MX. Foi a primeira vez que o ex-jogador do Palmeiras começou entre os titulares desde sua chegada ao clube mexicano.

Principal reforço do América para a temporada, Veiga recebeu elogios do treinador brasileiro após a partida. Jardine, que está em sua terceira temporada no comando da equipe, destacou a qualidade técnica do meia e projetou sua evolução.

– Veiga é um camisa 10 daqueles que são difíceis de encontrar. Então, acredito que o Veiga é capaz de nos fazer lembrar os melhores momentos desta equipe: com um meia criativo, que tem gols, que vai dar assistências, e sinto que ele ainda tem uma margem bastante grande de evolução conforme se adapta ao time – afirmou Jardine.

Veiga e Jardine fazem grande dupla no América-MEX

A relação de confiança entre Jardine e Veiga ficou evidente na comemoração do gol. Após balançar as redes, o camisa 23 correu para a área técnica e abraçou o treinador, em um gesto que simbolizou a parceria neste início de trajetória no futebol mexicano.

– O André Jardine foi muito importante para mim porque me ajudou a chegar aqui. É justo abraçá-lo e agradecer pela oportunidade de estar em um clube tão grande como o América – revelou o jogador.

Além de Veiga, outro brasileiro teve participação decisiva na goleada. Lima, ex-Fluminense, entrou no decorrer do jogo e deu assistência para o terceiro gol da equipe.

Raphael Veiga, ex-Palmeiras, estreia pelo América do México (Foto: Reprodução/Instagram)

O clube passa por um processo de reformulação após uma dinastia recente, que culminou no histórico tricampeonato da Liga MX entre 2023 e 2024. Com a integração dos novos reforços, a equipe começa a dar sinais de fortalecimento na temporada. O América volta a campo no próximo domingo (1º de março), quando recebe o Tigres no Estádio Azteca, pela oitava rodada do Clausura.

