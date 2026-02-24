menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Veja valores do time norueguês que possui vantagem sobre a Inter na Champions League

Jogo de ida acabou em 3 a 1 para o Bodo Glimt

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porDaniel Giro Ramos d' Oliveira,
Dia 24/02/2026
13:27
O Bodø/Glimt venceu a Inter de Milão por 3 a 1 pelos playoffs da Champions League (Foto: Thomas Andersen / NTB / AFP)
imagem cameraO Bodø/Glimt venceu a Inter de Milão por 3 a 1 pelos playoffs da Champions League (Foto: Thomas Andersen / NTB / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Na última quarta-feira (18), durante a fase eliminatória da Champions League, a Inter de Milão tropeçou e perdeu o duelo para a equipe norueguesa do Bodo Glimt. Confira a disparidade nos valores de mercado de cada time.

continua após a publicidade

➡️ Possível nova camisa da Seleção Brasileira é vazada; veja fotos

No confronto de ida, na Noruega, a Inter saiu atrás no placar aos 20 minutos, mas foi buscar e empatou em 1 a 1. No entanto, no segundo tempo, o Bodo Glimt marcou dois gols em três minutos, selando a vitória e construindo uma barreira para os italianos escalarem.

Enquanto a tradicional equipe Nerazzurri possui um dos plantéis mais valiosos da competição, avaliado em 666,80 milhões (R$ 4,12 bilhões), os noruegueses detém um elenco muito menos valorizado, estimado em 57,13 milhões de euros (R$ 353 milhões).

continua após a publicidade
O Bodø/Glimt venceu a Inter de Milão por 3 a 1 pelos playoffs da Champions League (Foto: Thomas Andersen / NTB / AFP)
O Bodø/Glimt venceu a Inter de Milão por 3 a 1 pelos playoffs da Champions League (Foto: Thomas Andersen / NTB / AFP)

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Veja quem são os 10 jogadores mais valiosos de cada equipe:

Inter de Milão:

    1.
  1. Lautaro Martínez – 85,00 milhões de euros (R$ 526,15 milhões)
    2. 2.
  2. Alessandro Bastoni – 80,00 milhões de euros (R$ 495,20 milhões)
    3. 3.
  3. Nicolò Barella – 60,00 milhões de euros (R$ 371,40 milhões)
    4. 4.
  4. Marcus Thuram – 60,00 milhões de euros (R$ 371,40 milhões)
    5. 5.
  5. Federico Dimarco – 50,00 milhões de euros (R$ 309,50 milhões)
    6. 6.
  6. Yann Bisseck – 35,00 milhões de euros (R$ 216,65 milhões)
    7. 7.
  7. Ange-Yoan Bonny – 35,00 milhões de euros (R$ 216,65 milhões)
    8. 8.
  8. Pio Esposito – 35,00 milhões de euros (R$ 216,65 milhões)
    9. 9.
  9. Petar Sučić – 30,00 milhões de euros (R$ 185,70 milhões)
    10. 10.
  10. Davide Frattesi – 28,00 milhões de euros (R$ 173,32 milhões)

➡️ Aposte em jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Bodo Glimt:

    1.
  1. Fredrik Sjøvold – 8,00 milhões de euros (R$ 49,52 milhões)
    2. 2.
  2. Kasper Høgh – 8,00 milhões de euros (R$ 49,52 milhões)
    3. 3.
  3. Patrick Berg – 7,00 milhões de euros (R$ 43,33 milhões)
    4. 4.
  4. Jens Petter Hauge – 4,50 milhões de euros (R$ 27,86 milhões)
    5. 5.
  5. Håkon Evjen – 3,50 milhões de euros (R$ 21,67 milhões)
    6. 6.
  6. Sondre Auklend – 2,70 milhões de euros (R$ 16,71 milhões)
    7. 7.
  7. Nikita Haikin – 2,50 milhões de euros (R$ 15,48 milhões)
    8. 8.
  8. Odin Bjørtuft – 2,50 milhões de euros (R$ 15,48 milhões)
    9. 9.
  9. Fredrik Bjørkan – 2,50 milhões de euros (R$ 15,48 milhões)
    10. 10.
  10. Magnus Riisnæs – 2,50 milhões de euros (R$ 15,48 milhões)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias