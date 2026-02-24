Veja valores do time norueguês que possui vantagem sobre a Inter na Champions League

Na última quarta-feira (18), durante a fase eliminatória da Champions League, a Inter de Milão tropeçou e perdeu o duelo para a equipe norueguesa do Bodo Glimt. Confira a disparidade nos valores de mercado de cada time.

No confronto de ida, na Noruega, a Inter saiu atrás no placar aos 20 minutos, mas foi buscar e empatou em 1 a 1. No entanto, no segundo tempo, o Bodo Glimt marcou dois gols em três minutos, selando a vitória e construindo uma barreira para os italianos escalarem.

Enquanto a tradicional equipe Nerazzurri possui um dos plantéis mais valiosos da competição, avaliado em 666,80 milhões (R$ 4,12 bilhões), os noruegueses detém um elenco muito menos valorizado, estimado em 57,13 milhões de euros (R$ 353 milhões).

O Bodø/Glimt venceu a Inter de Milão por 3 a 1 pelos playoffs da Champions League (Foto: Thomas Andersen / NTB / AFP)

Veja quem são os 10 jogadores mais valiosos de cada equipe:

Inter de Milão:

1 . Lautaro Martínez – 85,00 milhões de euros (R$ 526,15 milhões) 2 . Alessandro Bastoni – 80,00 milhões de euros (R$ 495,20 milhões) 3 . Nicolò Barella – 60,00 milhões de euros (R$ 371,40 milhões) 4 . Marcus Thuram – 60,00 milhões de euros (R$ 371,40 milhões) 5 . Federico Dimarco – 50,00 milhões de euros (R$ 309,50 milhões) 6 . Yann Bisseck – 35,00 milhões de euros (R$ 216,65 milhões) 7 . Ange-Yoan Bonny – 35,00 milhões de euros (R$ 216,65 milhões) 8 . Pio Esposito – 35,00 milhões de euros (R$ 216,65 milhões) 9 . Petar Sučić – 30,00 milhões de euros (R$ 185,70 milhões) 10 . Davide Frattesi – 28,00 milhões de euros (R$ 173,32 milhões)

