Veja valores do time norueguês que possui vantagem sobre a Inter na Champions League
Jogo de ida acabou em 3 a 1 para o Bodo Glimt
- Matéria
- Mais Notícias
Na última quarta-feira (18), durante a fase eliminatória da Champions League, a Inter de Milão tropeçou e perdeu o duelo para a equipe norueguesa do Bodo Glimt. Confira a disparidade nos valores de mercado de cada time.
Atlético de Madrid x Club Brugge: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Onde Assistir
Brasileiro se torna lateral mais rápido entre clubes alemães da Champions League
Futebol Internacional
Inter de Milão x Bodo/Glimt: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Champions League
Onde Assistir
➡️ Possível nova camisa da Seleção Brasileira é vazada; veja fotos
No confronto de ida, na Noruega, a Inter saiu atrás no placar aos 20 minutos, mas foi buscar e empatou em 1 a 1. No entanto, no segundo tempo, o Bodo Glimt marcou dois gols em três minutos, selando a vitória e construindo uma barreira para os italianos escalarem.
Enquanto a tradicional equipe Nerazzurri possui um dos plantéis mais valiosos da competição, avaliado em 666,80 milhões (R$ 4,12 bilhões), os noruegueses detém um elenco muito menos valorizado, estimado em 57,13 milhões de euros (R$ 353 milhões).
➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
Veja quem são os 10 jogadores mais valiosos de cada equipe:
Inter de Milão:
- Lautaro Martínez – 85,00 milhões de euros (R$ 526,15 milhões)
- Alessandro Bastoni – 80,00 milhões de euros (R$ 495,20 milhões)
- Nicolò Barella – 60,00 milhões de euros (R$ 371,40 milhões)
- Marcus Thuram – 60,00 milhões de euros (R$ 371,40 milhões)
- Federico Dimarco – 50,00 milhões de euros (R$ 309,50 milhões)
- Yann Bisseck – 35,00 milhões de euros (R$ 216,65 milhões)
- Ange-Yoan Bonny – 35,00 milhões de euros (R$ 216,65 milhões)
- Pio Esposito – 35,00 milhões de euros (R$ 216,65 milhões)
- Petar Sučić – 30,00 milhões de euros (R$ 185,70 milhões)
- Davide Frattesi – 28,00 milhões de euros (R$ 173,32 milhões)
➡️ Aposte em jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Bodo Glimt:
- Fredrik Sjøvold – 8,00 milhões de euros (R$ 49,52 milhões)
- Kasper Høgh – 8,00 milhões de euros (R$ 49,52 milhões)
- Patrick Berg – 7,00 milhões de euros (R$ 43,33 milhões)
- Jens Petter Hauge – 4,50 milhões de euros (R$ 27,86 milhões)
- Håkon Evjen – 3,50 milhões de euros (R$ 21,67 milhões)
- Sondre Auklend – 2,70 milhões de euros (R$ 16,71 milhões)
- Nikita Haikin – 2,50 milhões de euros (R$ 15,48 milhões)
- Odin Bjørtuft – 2,50 milhões de euros (R$ 15,48 milhões)
- Fredrik Bjørkan – 2,50 milhões de euros (R$ 15,48 milhões)
- Magnus Riisnæs – 2,50 milhões de euros (R$ 15,48 milhões)
- Matéria
- Mais Notícias