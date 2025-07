Manchester United está de olho na contratação de destaque do Lyon

O Manchester United está estudando o mercado e analisa a proposta por um destaque do Lyon na última temporada. De acordo com o L'Équipe, os Red Devils estão interessados na contratação de Corentin Tolisso e já entraram em contato com o entorno do jogador. O francês de 30 anos tem passagem pelo Bayern de Munique além do clube francês.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o jornal francês, o meio-campista não se opõe à ideia de deixar o Lyon nesta janela, que vive um momento turbulento administrativamente. Neste verão europeu, Tolisso já recusou uma oferta vinda da Turquia.

continua após a publicidade

O Manchester United, contudo, esbarra na negociação com o Lyon. O clube não quer e desfazer do jogador, que se tornou capitão e líder da equipe após a saída de Lacazzete para o Neom, da Arábia Saudita. Porém, uma saída de Tolisso poderia aliviar os cofres dos franceses, uma vez que ele é o jogador mais bem pago do plantel.

O L'Équipe ainda informa que clubes da Arábia Saudita e o Atlético de Madrid monitoram a situação de Tolisso, que tem contrato com o Lyon até junho de 2027.

continua após a publicidade

➡️ Liverpool estuda contratação de destaque da Premier League

Veja o desempenho de Tolisso pelo Lyon

Tolisso é um dos principais jogadores do elenco do Lyon (Foto: Divulgação/Lyon)

Pilar da equipe do Lyon, Tolisso voltou ao time em 2022, quando estava no Bayern de Munique. O francês disputou quase todas as partidas do Lyon na Ligue 1. Veja os números:

46 partidas (32 pela Ligue 1) 3354 minutos em campo 10 gols (sete na Ligue 1) 6 assistências

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.