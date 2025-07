O Mundial de Clubes chegou ao fim neste domingo (13) com a vitória do Chelsea por 3 a 0 sobre o PSG. O time londrino foi o primeiro a conquistar o título da nova competição da Fifa. Após o jogo, o goleiro Robert Sánchez recebeu a Luva de Ouro do torneio. Na manhã desta segunda-feira (14), Bono, do Al-Hilal, foi listado no "time dos sonhos do torneio" em uma publicação da DAZN.

Apesar das duas nomeações diferentes, apenas um dos dois jogadores foi eleito o melhor goleiro do torneio da Fifa. Oficialmente, Robert Sánchez voltou para casa com o prêmio da Fifa mesmo sem estar no time dos sonhos da DAZN.

Robert Sánchez, do Chelsea, com o prêmio de melhor goleiro do Mundial de Clubes (Foto: Franck Fife / AFP)

Além de Sánchez, outros jogadores foram premiados após a final do Mundial de Clubes. Cole Palmer foi eleito o melhor jogador do torneio, Vitinha ganhou a Bola de Prata e Caicedo ficou com a Bola de Bronze. Doué, do PSG, foi eleito o melhor jogador jovem e Gonzalo Garcia levou o prêmio de artilheiro. Os dois primeiros e o goleador do campeonato entraram no time dos sonhos eleito pela DAZN.

A grande participação da empresa de comunicação em publicações sobre o Mundial de Clubes aconteceu porque a DAZN era a única detentora oficial dos direitos de transmissão do campeonato. Ela revendeu a possibilidade de outras plataformas e emissoras exibirem as partidas do torneio da Fifa.

Números dos melhores goleiros do Mundial

Melhor goleiro do Mundial pelo Chelsea, Robert Sánchez sofreu cinco gols em sete jogos no torneio. Ele não foi o jogador da posição a ser menos vazado. Donnarumma, que foi vice-campeão com o PSG, sofreu apenas quatro gols no mesmo número de jogos.

Além disso, Sánchez também não foi o líder em defesas ao longo do campeonato. Di Gregorio, da Juventus, que foi eliminada nas oitavas de final, fez 27 defesas em quatro jogos; Bono, do Al-Hilal, fez 25 em cinco jogos; o goleiro do Chelsea aparece na terceira posição do índice com 22 defesas em sete jogos.

Robert Sánchez faz defesa em Chelsea x PSG (Foto: Jaun Mabromata / AFP)

Na decisão com o PSG, Robert Sánchez fez seis defesas (cinco delas em finalizações de dentro da grande área) e não foi vazado. Pelo índice Sofascore, foi o segundo melhor jogador em campo, ficando atrás apenas de Cole Palmer, que marcou um gol e deu uma assistência. O jogo seguro na decisão contribuiu para a atribuição do prêmio de melhor goleiro do Mundial de Clubes.