Jorge Jesus é anunciado pelo Al-Nassr de Cristiano Ronaldo

A partir da próxima temporada, Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo trabalharão juntos pela primeira vez. O Al-Nassr anunciou, na tarde desta segunda-feira (14), a contratação do treinador lusitano, em contrato válido por uma temporada, até o fim do primeiro semestre de 2026.

Jesus estava livre no mercado após deixar justamente o rival Al-Hilal, no decorrer de 2024/25. Na ocasião, não conseguiu repetir a temporada histórica anterior, e caiu no início de maio após a eliminação na Champions Asiática. Seu trabalho no Crescente foi marcado pelo título nacional em 2023/24, uma longa sequência de 34 vitórias - a maior da história do futebol - e seguidas vitórias sobre o Al-Nassr.

A negociação, inclusive, foi um pedido especial de CR7, que indicou o nome do ex-Flamengo à diretoria do Al-Nassr. Nas últimas semanas, o clube saudita passou por reformulações, incluindo as saídas de Majed Al-Sorour, antigo CEO, e Stefano Pioli, ex-técnico da equipe. As mudanças internas foram exigências do craque de 40 anos, que colocou condições para seguir defendendo as cores do time.

O nome de Jorge, inclusive, foi ventilado na Seleção Brasileira. O "Mister" ficou livre no mercado diante da demissão de Dorival Júnior, e com a novela de Carlo Ancelotti, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) chegou a considerar o português para o cargo, mas optou por insistir no italiano, que no fim das contas, aceitou o cargo em vias de disputa da Copa do Mundo de 2026.

Jesus fez histórica passagem no futebol brasileiro pelo Flamengo, entre 2019 e 2020, quando levou o clube ao fim de um jejum de 38 anos sem a Libertadores, e de quebra, conquistou o Brasileirão, além de outros troféus de menor expressão nacional. Antes, no Benfica, também havia tido sucesso; seu retorno ao Estádio da Luz, todavia, não trouxe as mesmas alegrias ao torcedor encarnado.

Jorge Jesus foi anunciado pelo Al-Nassr de Cristiano Ronaldo (Foto: Divulgação)

🫂 Jorge Jesus e Ronaldo juntos no Al-Nassr

Esta será a primeira oportunidade de trabalho de Jorge Jesus tendo Cristiano Ronaldo como comandado. O astro renovou contrato com o Al-Nassr até o fim de junho de 2027, e será conduzido pelo compatriota por pelo menos uma temporada, segundo o acordo contratual.

Apesar da nova parceria, segundo o jornalista local Falah Al Qahtani, o técnico reduzirá a minutagem do camisa 7 nos campos sauditas. A tendência é que Ronaldo tenha lesões evitadas e seu futebol potencializado em jogos de maior expressão.

