Richard Ríos quer se transferir para gigante italiano; veja

Richard Ríos, meio-campista e destaque do Palmeiras de Abel Ferreira, estaria pressionando a diretoria alviverde diante da possibilidade de jogar o Campeonato Italiano na próxima temporada. A informação é do jornal "Corriere dello Sport", que afirma o desejo do jogador colombiano em assinar contrato com a Roma e até abdicar de 10% das cifras totais, referente à sua porcentagem dos próprios direitos econômicos.

O movimento do atleta de 25 anos de abrir mão de tal porcentagem visa facilitar a negociação para a Roma, que economizaria cerca de 2,5 milhões de euros (R$ 16,2 milhões na cotação atual), já que a negociação poderia se resolver em torno dos 25 milhões de euros (R$ 162,5 milhões). Dessa forma, Ríos e Roma pressionam o Palmeiras a aceitar a oferta e presentearem o novo treinador, Gian Piero Gasperini, com o primeiro reforço para a temporada 2025/26.

O jornal local ainda fala sobre a necessidade de consentimento de outras partes na negociação, já que o Alviverde tem 70% do direitos de Richard Ríos. O Flamengo teria direito a uma quantia por fazer parte da lista de clubes em que o meio-campista se desenvolveu até completar 23 anos, como determina o Mecanismo de Solidariedade da FIFA. Caso a negociação não tenha um desfecho positivo, o plano B da Roma seria El Aynaoui, destaque do Lens, da França.

Richard Ríos, durante treinamento, na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Desempenho pelo Palmeiras em 2025

Na atual temporada, Richard Ríos totaliza 35 partidas pelo Palmeiras, com quatro gols marcados e quatro assistências para seus companheiros balançarem as redes. Pilar de Abel Ferreira, o meio-campista tem bastante estabilidade na seleção da Colombia também, sendo convocado frequentemente e titular na maioria dos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

