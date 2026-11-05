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Jorge Jesus reage à despedida de Cristiano Ronaldo da seleção e revela tentativa de evitar saída

Treinador português contou que pediu a permanência do atacante e anunciou homenagem ao camisa 7 na Federação Portuguesa de Futebol

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 12:43
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Cristiano Ronaldo (CR7) ao lado de Jorge Jesus, com bandeiras de Portugal ao fundo.
Foto: Arte/Lance!

Jorge Jesus se manifestou nesta quinta-feira (5) sobre a decisão de Cristiano Ronaldo de encerrar sua trajetória na seleção portuguesa. Ao "Canal 11", o treinador revelou que tentou convencê-lo a permanecer na equipe nacional, mas afirmou que respeita a escolha do camisa 7.

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— Tudo isto é uma decisão dele. Nós já tivemos a oportunidade de falar antes da primeira convocatória sobre isto. Eu pedi a ele para continuar, para continuar comigo, porque precisava que ele estivesse ao pé de mim, mas tenho de aceitar a decisão dele — declarou.

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O ex-Flamengo também destacou a importância de Cristiano Ronaldo para o futebol português e o legado construído pelo atacante ao longo de mais de duas décadas com a camisa da seleção. Os dois trabalharam juntos durante uma temporada no Al-Nassr, na Arábia Saudita.

— É uma referência mundial, uma referência de Portugal, uma referência da seleção. É um jogador que, ao longo destes anos, deu muito à seleção. É um símbolo para a juventude portuguesa. A maior parte dos fãs dele são jovens. Eu tive a oportunidade de partilhar ao longo de um ano que trabalhei com ele no Al-Nassr. Portanto, ele vai ser sempre uma referência da nossa seleção, do nosso povo, da nossa história — afirmou.

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Entenda a polêmica entre Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo

A despedida de Cristiano Ronaldo acontece em meio a um desgaste na relação com Jorge Jesus, iniciado durante os compromissos da Data Fifa de setembro e outubro. Após a Copa do Mundo, o atacante já havia indicado que considerava encerrar sua trajetória pela seleção portuguesa. Na ocasião, porém, ouviu do treinador, com quem trabalhou no Al-Nassr na temporada passada, o desejo de que permanecesse em atividade por Portugal.

Os dois chegaram a trocar elogios publicamente em uma entrevista coletiva antes dos jogos da última Data Fifa, mas o relacionamento se deteriorou posteriormente. Segundo a imprensa portuguesa, o desentendimento teve peso na decisão do camisa 7 de encerrar sua passagem pela equipe nacional. Cristiano Ronaldo não teria interesse em continuar defendendo Portugal enquanto Jesus estiver no comando, apesar de o treinador ter deixado as portas abertas para o atacante.

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Jorge Jesus prepara homenagem a Cristiano Ronaldo

Na mesma entrevista, Jorge Jesus revelou que mandou instalar uma grande imagem de Cristiano Ronaldo no auditório da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). A iniciativa busca manter viva a referência do camisa 7 para os jogadores e jovens que frequentam o espaço.

— Inclusive, nós no auditório temos... eu mandei colocar uma grande imagem dele no auditório para que todos os jovens, e não só, os colegas que tivéssemos todos os dias nesse auditório, esteja lá presente a referência dele — explicou.

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Ao concluir, o treinador reforçou que a despedida da seleção não muda o lugar ocupado pelo atacante na história do país.

— Ele vai estar sempre no coração dos portugueses, na seleção, e não há volta a dar porque ele será sempre uma referência do futebol português — concluiu.

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo encerra uma trajetória de mais de duas décadas com Portugal. Capitão e maior artilheiro da história da seleção, o atacante conquistou a Eurocopa de 2016 e a Liga das Nações de 2019.

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