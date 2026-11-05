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Entenda por que Arne Slot foi ao Maracanã e se há chance de técnico trabalhar no Brasil

Ex-técnico do Liverpool foi convidado por dirigentes do Rubro-Negro para assistir ao jogo com o Grêmio, na quarta-feira, no Maracanã

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 12:12
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Montagem de Arne Slot com maracanã, rio e torcida do flamengo
Foto: Arte/Lance!

A presença de Arne Slot no Maracanã, na noite de quarta-feira (4), despertou curiosidade nos bastidores do futebol brasileiro. Ex-técnico do Liverpool, o holandês acompanhou a vitória do Flamengo sobre o Grêmio, pelo Brasileirão, em um camarote ao lado de dirigentes rubro-negros. Apesar da repercussão da visita, não existe qualquer possibilidade, neste momento, de o treinador assumir um trabalho no Brasil.

Segundo apuração do Lance!, Slot está de férias no país com o filho e foi convidado por Marcos Motta, vice-presidente de Administração do Flamengo, para assistir à partida no Maracanã. A ida ao estádio, portanto, não está relacionada a conversas sobre um eventual cargo no clube carioca ou em outra equipe brasileira.

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O treinador acompanhou o confronto em um camarote próximo ao presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e de Motta. No intervalo, quando o time comandado por Leonardo Jardim já vencia por 3 a 0, Slot e o filho receberam camisas do clube. Os dois também posaram para fotos com os dirigentes rubro-negros.

O que Arne Slot faz atualmente?

A visita ao Maracanã aconteceu cinco meses depois de Slot deixar o comando do Liverpool. Desde então, o holandês passou a integrar um grupo de observadores técnicos da Uefa, atividade que o mantém ligado ao futebol de alto nível na Europa.

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O trabalho envolve acompanhar partidas das competições continentais, especialmente da Liga dos Campeões, e contribuir com análises técnicas sobre o jogo. Assim, embora esteja fora do comando de uma equipe desde sua saída do Liverpool, Slot segue envolvido com o futebol e com avaliações do cenário europeu.

A presença de Arne Slot no Maracanã teve caráter pessoal e aconteceu durante as férias do treinador no Brasil. Apesar da proximidade com a diretoria rubro-negra e das imagens ao lado de Bap, a visita não tem relação com uma possível negociação com o Flamengo.

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