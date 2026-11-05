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Mundo do futebol presta homenagens a Cristiano Ronaldo após adeus à seleção de Portugal

Bola de Ouro, Fifa, Manchester United e Fabrizio Romano estão entre os nomes que celebraram a trajetória do atacante português

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 10:51
Atualizado há 4 minutos
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Montagem com Cr7 em várias fases pela seleção de Portugal
Foto: Arte/Lance!

A despedida de Cristiano Ronaldo da seleção portuguesa movimentou o mundo do futebol nesta quinta-feira (5). Após o anúncio da aposentadoria internacional do camisa 7, clubes, entidades esportivas e personalidades se manifestaram nas redes sociais para homenagear o atacante, que encerra uma trajetória de 23 anos com a camisa de Portugal.

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Entre as homenagens estão mensagens da Bola de Ouro, da Fifa, do Manchester United e da própria seleção portuguesa. O jornalista Fabrizio Romano também publicou uma mensagem em reconhecimento à carreira internacional do craque, além de ligas em que o jogador fez história.

Homenagens a Cristiano Ronaldo

A conta oficial da Bola de Ouro publicou uma mensagem de agradecimento ao português e relembrou seus cinco prêmios individuais. A publicação destacou mais de duas décadas de dedicação, gols históricos e a influência do atacante no futebol de Portugal.

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A Fifa, por meio do perfil oficial da Copa do Mundo, também se manifestou com uma mensagem curta: "Thank you, Cristiano" (Obrigado, Cristiano).

O Manchester United, clube pelo qual CR7 viveu duas passagens e conquistou importantes títulos, também celebrou a trajetória do jogador pela seleção. A equipe inglesa destacou os números do atacante: 234 partidas, 146 gols e três grandes conquistas internacionais por Portugal.

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O jornalista Fabrizio Romano, conhecido pela cobertura do mercado de transferências, publicou: "O fim de uma era lendária. Cristiano Ronaldo deixa Portugal com 146 gols em 234 jogos".

Portugal prepara homenagem ao eterno capitão

A própria seleção portuguesa publicou um vídeo com momentos marcantes de Cristiano Ronaldo com a camisa nacional. Na mensagem, a equipe destacou a importância do atacante para a história do país: "Uma história que fica para sempre. Obrigado por tudo, capitão".

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A Federação Portuguesa de Futebol também divulgou um comunicado em reconhecimento à trajetória do jogador. A entidade destacou as 234 partidas e os 146 gols de CR7, além de classificá-lo como um líder inspirador e símbolo da seleção.

A federação ainda afirmou que pretende organizar uma homenagem à altura da carreira do antigo capitão, para que os torcedores portugueses possam celebrar novamente o jogador.

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Cristiano Ronaldo encerra sua trajetória internacional como maior artilheiro da história do futebol de seleções masculinas. Aos 41 anos, deixa Portugal com os títulos da Eurocopa de 2016 e das Ligas das Nações de 2019 e 2025.

Veja as homenagens

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