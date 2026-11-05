A despedida de Cristiano Ronaldo da seleção portuguesa repercutiu entre personalidades do futebol mundial. Nesta quinta-feira (5), Abel Ferreira se manifestou sobre a trajetória do atacante e publicou uma homenagem ao compatriota. O treinador do Palmeiras destacou a importância do camisa 7 para o esporte português e mundial, além de exaltar sua dedicação, disciplina e influência sobre novas gerações.

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Na avaliação de Abel, o legado de Cristiano Ronaldo vai muito além dos gols, títulos e recordes conquistados ao longo da carreira. O técnico ressaltou a mentalidade vencedora do atacante e sua capacidade de inspirar milhões de pessoas.

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— Para mim, o Cristiano Ronaldo é a maior referência da história do futebol português e uma das maiores referências do desporto mundial. Mais do que os gols, os títulos e os recordes, aquilo que verdadeiramente distingue o Cristiano é o exemplo que deixa. Um exemplo de trabalho, dedicação, disciplina, ambição e uma capacidade extraordinária de superação. Um profissional a tempo inteiro, que nos mostrou que o talento é importante, mas que é a consistência do treino diário, o esforço, a exigência e a mentalidade que fazem a diferença.

O treinador também destacou a relação do jogador com a família e sua representatividade para Portugal. Abel ainda relembrou o privilégio de ter dividido o campo com o atacante e demonstrou gratidão pela trajetória construída pelo compatriota.

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— Admiro também a importância que sempre deu à sua família. O Cristiano é muito mais do que um futebolista. É o maior embaixador de Portugal no mundo e alguém que inspirou e continuará a inspirar milhões de pessoas, dentro e fora do futebol. Cristiano Ronaldo construiu um legado que será eterno. Como português, como treinador e como alguém que teve o privilégio de partilhar o campo com ele, só posso expressar a minha enorme admiração e gratidão.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Cristiano Ronaldo se despede da seleção portuguesa

Nesta quinta-feira (5), Cristiano Ronaldo surpreendeu o mundo do futebol ao anunciar que não defenderá mais a seleção portuguesa. Em publicação nas redes sociais, o atacante divulgou um vídeo intitulado "Portugal estará sempre em mim", no qual explicou que a decisão foi tomada mais com o coração do que com a cabeça.