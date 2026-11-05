Cristiano Ronaldo oficializou nesta quinta-feira (5) sua despedida da seleção de Portugal, mas a decisão foi tomada sem uma conversa prévia com Jorge Jesus. Segundo informações do jornal português "A Bola", o atacante avisou ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, que anunciaria a aposentadoria internacional nas redes sociais, mas não comunicou sua decisão ao treinador.

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A escolha do momento do anúncio também não foi por acaso. CR7 decidiu oficializar a saída na véspera da convocação de Jorge Jesus para os próximos compromissos de Portugal pela Liga das Nações. O atacante sabia que seria chamado pelo treinador, que ainda considerava o camisa 7 uma peça importante para a equipe e não pretendia deixá-lo de fora da lista.

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De acordo com o jornal, Cristiano Ronaldo não tinha intenção de voltar a defender Portugal sob o comando de Jorge Jesus. Por isso, antecipou o anúncio para evitar uma nova convocação. A decisão pegou o treinador de surpresa, já que os dois não voltaram a conversar desde o encontro realizado em 30 de setembro, quando o atacante deixou o estágio da seleção.

Ainda segundo a publicação, o desejo de CR7 era encerrar sua trajetória pela seleção portuguesa em condição de protagonista, sem precisar assumir um papel secundário na equipe. Nem Jorge Jesus nem Pedro Proença queriam que a despedida acontecesse dessa maneira, mas não conseguiram demover o atacante da decisão.

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Última conversa entre CR7 e Jorge Jesus aconteceu em setembro

Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus não conversam desde a manhã de 30 de setembro, quando o atacante deixou o estágio da seleção portuguesa. Na ocasião, os dois participaram de uma reunião com Pedro Proença, que marcou o último contato entre jogador e técnico.

Desde então, não houve novas conversas. Por esse motivo, Jorge Jesus foi surpreendido pelo anúncio da aposentadoria internacional do atacante, que até então era considerado uma opção para a próxima convocação.

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Segundo a publicação, nem o treinador nem Pedro Proença desejavam que a despedida acontecesse daquela maneira. Os dois tentaram demover Cristiano Ronaldo da decisão, mas não conseguiram mudar a posição do jogador.

Cristiano Ronaldo deixa Portugal sem alcançar marca histórica

Com a aposentadoria internacional, Cristiano Ronaldo encerra a possibilidade de alcançar o gol mil da carreira com a camisa de Portugal. O atacante, porém, não pretende encerrar sua trajetória no futebol e seguirá atuando por clubes.

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A despedida acontece após 23 anos de trajetória pela seleção portuguesa. CR7 deixa a equipe como recordista de partidas e gols, com 234 jogos e 146 tentos, além dos títulos da Eurocopa de 2016 e das Ligas das Nações de 2019 e 2025.

Segundo os bastidores revelados, o desejo do atacante era encerrar sua passagem por Portugal como protagonista, sem precisar assumir um papel secundário na equipe.