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Ex-Flamengo, Daniel dos Anjos vive melhor fase artilheira da carreira no futebol do Vietnã

Atacante brasileiro soma seis gols em sete partidas pelo Becamex FC e registra sua melhor média de gols por um clube

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 12:18
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daniel dos anjos na época do flamengo
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O brasileiro Daniel dos Anjos vive um início de temporada especial no futebol vietnamita. Com a camisa do Becamex FC, o atacante alcançou a melhor média de gols de sua carreira por um clube: são seis gols em sete partidas oficiais, com média de 0,86 por jogo. No mesmo período, a equipe conquistou cinco vitórias e empatou uma vez.

O bom desempenho também foi celebrado pelo jogador, natural de Boa Esperança, no Espírito Santo. Daniel destacou a importância do trabalho coletivo e da confiança recebida dos companheiros para alcançar os números.

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— Estou muito feliz com esse início e, principalmente, por conseguir ajudar a equipe dentro de campo. É sempre especial marcar gols, mas sei que isso é resultado de muito trabalho e da confiança dos meus companheiros. Temos um grupo muito comprometido, que trabalha diariamente para evoluir e conquistar os objetivos do clube. Por isso, divido esse momento com todos que fazem parte dessa caminhada — afirmou.

Com passagens por Figueirense, Flamengo, Atlético-GO e Guarani, o atacante também acumulou experiência internacional. Foram oito anos atuando em Portugal antes de chegar ao futebol vietnamita. Nesta temporada, Daniel acertou com o Becamex FC após defender o Ninh Binh FC, também do Vietnã.

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O brasileiro ressaltou o processo de adaptação ao novo clube e evitou tirar o foco dos objetivos coletivos, apesar do bom início individual.

— Desde a minha chegada ao Becamex, procurei trabalhar bastante para entender o clube e contribuir da melhor maneira possível. Felizmente, os resultados estão acontecendo, mas sabemos que ainda há um longo caminho pela frente e precisamos seguir focados — concluiu.

Jogador do Flamengo ergue o punho e segura a bola durante a partida.
Foto: Divulgação/Becamex FC
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