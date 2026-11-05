Real Madrid encaminha contratação de 'novo Messi'
Atacante inglês já está em Madri e aguarda os últimos detalhes para concluir a negociação
O Real Madrid está próximo de acertar a contratação de JJ Gabriel, atacante inglês de apenas 16 anos considerado uma das grandes promessas do futebol europeu. O jovem já está treinando na capital espanhola enquanto aguarda a conclusão dos últimos detalhes da negociação com o clube merengue. A expectativa é de que os próximos dias sejam decisivos para o desfecho da operação, segundo informações do jornal Marca.
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A negociação também foi noticiada pelo The New York Times, por meio do The Athletic. De acordo com a publicação, o Real Madrid avançou na disputa pelo jogador, que comunicou ao Manchester United o desejo de deixar o clube. Barcelona, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique também demonstraram interesse no atacante.
Apesar do avanço das conversas, a transferência ainda não está concluída e depende de questões regulamentares da Fifa, que estabelece regras específicas para a mudança internacional de jogadores menores de idade.
JJ Gabriel pediu para deixar o Manchester United
JJ Gabriel ganhou destaque nas categorias de base do Manchester United e passou a chamar a atenção de grandes clubes europeus ainda muito jovem. Em setembro, o atacante formalizou o desejo de deixar Old Trafford, apesar das tentativas da equipe inglesa de convencê-lo a permanecer.
Caso a saída seja concretizada, o United deverá receber uma compensação pela formação do atleta, em vez de uma transferência convencional com pagamento de uma taxa elevada.
O jovem também já teve oportunidades de contato com o elenco profissional. Durante a pré-temporada, participou de uma partida contra o Atlético de Madrid e foi relacionado para o confronto diante do Rosenborg. Em agosto, chegou a estrear pela equipe principal comandada por Michael Carrick.
Recordes e números chamam atenção na Europa
A projeção em torno de JJ Gabriel tem relação direta com seu desempenho nas categorias de base. No início de setembro, o atacante se tornou o jogador mais jovem do Manchester United a marcar três gols em uma partida da Uefa Youth League, na vitória por 5 a 0 sobre o Sabah.
Na temporada anterior, recebeu o prêmio Jimmy Murphy, concedido ao melhor jogador das categorias de base do clube. Também manteve média de um gol por partida na liga e marcou três vezes durante a campanha do United até a final da FA Youth Cup, vencida pelo Manchester City.
O inglês atua principalmente como ponta ou meia-atacante e também integra as seleções de base de seu país. Recentemente, voltou a chamar atenção ao marcar três gols em sua última partida pela equipe inglesa.
Promessa assinou contrato com a Nike aos 14 anos
O reconhecimento de JJ Gabriel ultrapassou os gramados desde cedo. Aos 14 anos, o atacante assinou um contrato com a Nike que, segundo o Marca, superou em valores o acordo firmado por Neymar com a mesma empresa quando o brasileiro tinha a mesma idade.
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