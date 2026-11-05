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Barcelona anuncia renovação de Raphinha até 2030

Brasileiro assinou novo vínculo ao lado de Joan Laporta e celebrou a continuidade no clube

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 13:50
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Raphinha celebra gol pelo Barcelona contra o Aston Villa
Raphinha renovou contrato com o Barcelona até junho de 2030 (Foto: Josep Lago / AFP)

O Barcelona anunciou, nesta quinta-feira, a renovação de contrato do atacante Raphinha até junho de 2030. O vínculo anterior do brasileiro era válido até o meio de 2028. Em vídeo publicado nas redes sociais, o jogador aparece ao lado do presidente Joan Laporta no momento da assinatura do novo acordo.

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A extensão contratual representa mais um passo na trajetória do atacante no clube catalão. Aos 29 anos, Raphinha comemorou a permanência e destacou o significado da conquista para ele e sua família.

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Raphinha com a camisa do Barcelona em jogo da Champions League contra o Aston Villa
Raphinha vive grande fase com a camisa do Barcelona e soma 17 gols em 12 jogos na atual temporada (Foto: Josep Lago / AFP)

— É um sentimento de muito orgulho para mim e para a minha família. Só nós sabemos o que passamos desde que chegamos ao clube até hoje. Me sinto muito orgulhoso por tudo que passei no clube — afirmou o jogador, em entrevista aos canais oficiais do Barcelona.

O brasileiro também revelou o desejo de encerrar a carreira na equipe espanhola, embora tenha ressaltado que a continuidade dependerá de sua condição física.

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— Espero ter mais anos, se possível, se minhas pernas permitirem que eu continue no mais alto nível por mais tempo. Quero encerrar minha carreira no clube, mas isso depende da minha condição física — completou.

Raphinha terá aumento salarial no Barcelona

O novo contrato de Raphinha prevê um aumento salarial. Com os novos valores, o brasileiro passará a receber o maior salário do elenco, ao lado de Lamine Yamal.

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Segundo a ESPN, a decisão de permanecer no Barcelona partiu diretamente do atacante. O clube também preparou um jantar especial com o jogador, seus familiares e dirigentes para celebrar a renovação.

Números de Raphinha pelo Barcelona

Raphinha chegou ao Barcelona em julho de 2022, depois de defender o Leeds United, da Inglaterra. A transferência custou cerca de 58 milhões de euros, aproximadamente R$ 343 milhões na cotação atual.

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Desde então, o brasileiro se tornou um dos principais nomes da equipe. Na atual temporada, passou a atuar em uma função mais centralizada e vive grande fase: são 17 gols em 12 partidas, de acordo com os números informados.

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