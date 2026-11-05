VÍDEO: Relembre o último gol de Cristiano Ronaldo pela seleção de Portugal

A carta em que Cristiano Ronaldo anunciou sua despedida da seleção portuguesa também trouxe uma pergunta: quando foi a última vez que o camisa 7 balançou as redes por Portugal? O último gol do atacante pela equipe nacional aconteceu em uma Copa do Mundo, na competição mais importante do futebol.

No dia 2 de julho de 2026, CR7 marcou de pênalti na vitória por 2 a 1 sobre a Croácia, pelos 16 avos de final do Mundial. A cobrança aconteceu aos 23 minutos do segundo tempo e entrou para a história como a última do craque com a camisa portuguesa.

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Na ocasião, Portugal saiu atrás no placar após Ivan Perisic marcar aos oito minutos da etapa final. Cristiano Ronaldo assumiu a responsabilidade na cobrança de pênalti, aos 68 minutos, e deixou tudo igual. Já nos acréscimos, Gonçalo Ramos marcou de cabeça e garantiu a classificação portuguesa.

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O resultado levou Portugal às oitavas de final, mas a campanha terminou na fase seguinte. A seleção foi eliminada pela Espanha, que avançou no torneio e posteriormente conquistou o título mundial diante da Argentina.

Veja o último gol de CR7 por Portugal

Curiosidades sobre o último gol de CR7

O gol contra a Croácia também encerrou uma espera histórica de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo. De acordo com levantamento da Opta, o português precisou de 31 finalizações em partidas eliminatórias de Mundiais para marcar pela primeira vez nessa etapa da competição. Foi seu primeiro gol em nove jogos de mata-mata disputados em Copas.

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Outro dado chama atenção: o pênalti convertido foi o único toque de CR7 dentro da área adversária durante os 81 minutos em que permaneceu em campo contra os croatas. Ao todo, o atacante teve 25 toques na bola na partida.

Cristiano Ronaldo também entrou para a história antes mesmo de a bola rolar. Aos 41 anos, tornou-se o primeiro jogador a disputar uma partida de mata-mata de Copa do Mundo com 41 anos ou mais.

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O gol contra a Croácia foi o terceiro do atacante no Mundial de 2026. Ele também se tornou o primeiro jogador com 40 anos ou mais a marcar três vezes em uma mesma edição da competição.

Cristiano Ronaldo não voltou a marcar por Portugal

Depois da eliminação na Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo ainda teve compromissos pela seleção na Liga das Nações. O atacante participou da vitória por 1 a 0 sobre País de Gales, em 24 de setembro, mas passou em branco. Na sequência, Portugal enfrentou a Noruega, e CR7 permaneceu no banco de reservas.

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Desta forma, o pênalti convertido contra a Croácia permaneceu como seu último gol pela seleção portuguesa. A trajetória internacional foi encerrada com 146 gols em 234 partidas, números que fazem do português o maior artilheiro da história do futebol de seleções masculinas.

A despedida foi oficializada nesta quinta-feira (5), quando Cristiano Ronaldo anunciou que não voltará a defender Portugal. O atacante encerra uma trajetória de 23 anos pela equipe nacional, marcada por conquistas como a Eurocopa de 2016 e as Ligas das Nações de 2019 e 2025.