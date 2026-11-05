Bayern de Munique anuncia renovação de contrato de Harry Kane
Vencedor da Bola de Ouro 2026, atacante inglês ampliou vínculo até 2029
O Bayern de Munique anunciou nesta quinta-feira (5) a renovação de contrato de Harry Kane até junho de 2029. Eleito melhor jogador do mundo em 2026, o atacante inglês assinou por mais duas temporadas e permanecerá no clube alemão, onde se tornou um dos principais nomes da equipe desde sua chegada.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
Contratado em 2024, após deixar o Tottenham, Kane rapidamente assumiu protagonismo no Bayern. Desde sua chegada, o capitão da seleção inglesa soma 156 gols em 161 partidas oficiais e conquistou espaço entre os principais nomes da história recente do clube.
Em declaração divulgada pelo Bayern, o jogador comemorou a renovação e destacou a adaptação da família à cidade e ao clube.
— Sinto muito orgulho em fazer parte deste clube. Toda a minha família está muito feliz aqui. Eu queria ficar. Agora estou ansioso pelo futuro e quero ganhar muitos mais títulos com este grande clube — afirmou.
➡️Cléber Machado coloca Messi à frente de Kane no Bola de Ouro 2026; veja votos brasileiros
Títulos e números de Harry Kane pelo Bayern
Desde que chegou à Alemanha, Kane conquistou dois títulos do Campeonato Alemão, nas temporadas 2024/25 e 2025/26, além da Copa da Alemanha de 2025/26. A renovação amplia o período do atacante no clube, onde busca seguir acumulando conquistas e marcas individuais.
Na última semana, o inglês recebeu pela primeira vez o prêmio de melhor jogador do mundo, coroando uma trajetória de destaque desde sua chegada ao futebol alemão.
Tudo sobre
Futebol Internacional
Ex-Flamengo, Daniel dos Anjos vive melhor fase artilheira da carreira no futebol do VietnãHá 1 minuto
Flamengo
Entenda por que Arne Slot foi ao Maracanã e se há chance de técnico trabalhar no BrasilHá 6 minutos
Futebol Internacional
VÍDEO: Relembre o último gol de Cristiano Ronaldo pela seleção de PortugalHá 1 hora
Futebol Internacional
Mundo do futebol presta homenagens a Cristiano Ronaldo após adeus à seleção de PortugalHá 1 hora
Futebol Internacional
Cristiano Ronaldo oficializa adeus a Portugal sem conversar com Jorge Jesus; veja bastidores da decisãoHá 1 hora
Onde Assistir
Monaco x Nordsjaelland: onde assistir, horário e escalaçõesHá 2 horas
Mais LANCE!