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Bayern de Munique anuncia renovação de contrato de Harry Kane

Vencedor da Bola de Ouro 2026, atacante inglês ampliou vínculo até 2029

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 11:46
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Harry Kane em coletiva de imprensa anunciando renovação de contrato.
Foto: Divulgação

O Bayern de Munique anunciou nesta quinta-feira (5) a renovação de contrato de Harry Kane até junho de 2029. Eleito melhor jogador do mundo em 2026, o atacante inglês assinou por mais duas temporadas e permanecerá no clube alemão, onde se tornou um dos principais nomes da equipe desde sua chegada.

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Contratado em 2024, após deixar o Tottenham, Kane rapidamente assumiu protagonismo no Bayern. Desde sua chegada, o capitão da seleção inglesa soma 156 gols em 161 partidas oficiais e conquistou espaço entre os principais nomes da história recente do clube.

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Em declaração divulgada pelo Bayern, o jogador comemorou a renovação e destacou a adaptação da família à cidade e ao clube.

— Sinto muito orgulho em fazer parte deste clube. Toda a minha família está muito feliz aqui. Eu queria ficar. Agora estou ansioso pelo futuro e quero ganhar muitos mais títulos com este grande clube — afirmou.

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Títulos e números de Harry Kane pelo Bayern

Desde que chegou à Alemanha, Kane conquistou dois títulos do Campeonato Alemão, nas temporadas 2024/25 e 2025/26, além da Copa da Alemanha de 2025/26. A renovação amplia o período do atacante no clube, onde busca seguir acumulando conquistas e marcas individuais.

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Na última semana, o inglês recebeu pela primeira vez o prêmio de melhor jogador do mundo, coroando uma trajetória de destaque desde sua chegada ao futebol alemão.

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