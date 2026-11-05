Clube da Premier Legue usará nova fórmula ao estilo NBA

O Bournemouth, time da Premier League, realizará um 'casting' em Madrid de 13 a 15 de novembro para captar jovens jogadores espanhóis que queiram desenvolver sua carreira esportiva e acadêmica no Reino Unido, seguindo um modelo inspirado na NBA.

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O Bournemouth aposta em um método inovador para recrutar talentos na Espanha, afastando-se das tradicionais contratações milionárias e focando em jovens entre 12 e 20 anos que possam conciliar sua formação futebolística com estudos internacionais. Essa iniciativa será realizada durante o evento 'Go International', que reunirá 30 olheiros de 15 centros educacionais dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Irlanda em Madrid.

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O clube inglês aproveitará seu vínculo com a Bournemouth Collegiate School, uma academia britânica que oferece bolsas esportivas para estudar no Reino Unido e mantém laços com a base do Bournemouth, para incorporar esses jovens talentos. Essa estratégia reflete uma mudança no modelo de base do clube, que, nos últimos anos, reforçou seu elenco com vários jogadores espanhóis, como Álvaro Rodríguez, Juanlu Sánchez, Diego Rico, Roro Riquelme, Kepa, Huijsen e Alex Jiménez.

O crescimento esportivo do Bournemouth tem sido notável, culminando na temporada 2025-2026 com um sexto lugar na Premier League, sua melhor classificação histórica, que lhe permitiu acessar, pela primeira vez, competições europeias. Esse sucesso é atribuído, em grande parte, ao trabalho do ex-técnico Andoni Iraola, que comandou o time durante três temporadas e deixou uma marca ofensiva e competitiva, além de potencializar o talento espanhol no clube.

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O 'casting' de futebol será realizado na sexta-feira, 13 de novembro, no Colégio Casvi de Tres Cantos, Madrid, com a presença dos olheiros do Bournemouth e outros caçadores de talentos, incluindo o ex-jogador Marcos Senna como convidado especial. No sábado e domingo, serão dedicados a outras modalidades, como basquete e vôlei, respectivamente, completando um evento que busca abrir novas vias para o desenvolvimento esportivo e acadêmico de jovens talentos.

O próximo passo será a realização do 'casting' em Madrid de 13 a 15 de novembro, onde o Bournemouth avaliará os jovens aspirantes para integrá-los ao seu projeto esportivo e educacional no Reino Unido.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.