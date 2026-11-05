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Palmeiras liga alerta para paraguaios, se movimenta nos bastidores e teme baixas no Brasileirão

Alviverde pode ter trio convocado por Alfaro, que joga na Ásia um dia antes do duelo com o Cruzeiro, no Mineirão

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
05/11/2026 05:05
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Gustavo Gómez chuta a bola na vitória do Palmeiras sobre o São Paulo
Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/Divulgação)

O Palmeiras teme perder jogadores após o fim da Data Fifa e se movimenta nos bastidores para minimizar possíveis impactos na reta final da temporada. Um dia depois do encerramento dos amistosos internacionais, a equipe enfrenta o Cruzeiro fora de casa, em seu quarto compromisso restante pelo Campeonato Brasileiro.

+ Palmeiras tem 'oportunidade única' em sequência de decisões em Copas e no Brasileirão

Os paraguaios são os que mais despertam a atenção da comissão técnica e da diretoria. Gustavo Gómez e Mauricio são nomes certos, enquanto Ramón Sosa ainda passa pelo processo de transição física após uma lesão muscular. A seleção comandada por Alfaro enfrenta Singapura no dia 13 e, quatro dias depois, encara o Japão, na Ásia.

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O deslocamento impede que os convocados do Paraguai sejam opções para a partida contra o Cruzeiro. Nos bastidores, de acordo com apuração do Lance!, o Palmeiras trabalha para contar com Gómez e Mauricio, titulares nos compromissos recentes.

O assunto é tratado diretamente pela diretoria de futebol, que busca garantir a Abel Ferreira o maior número possível de jogadores à disposição nesta reta final de temporada. O objetivo, segundo o discurso interno na Academia de Futebol, segue o mesmo: lutar pelos três títulos restantes em 2026.

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- Por que não faz dois jogos seguidos (na Copa do Brasil) sem ter outro campeonato no meio (Brasileirão)? Por que esta Data Fifa não se joga (sobre a decisão da CBF em não convocar jogadores de clubes na corrida pelo título). E as outras quatro datas? - afirmou Abel Ferreira.

O Palmeiras está classificado para a final da Libertadores e leva a vantagem de um gol construída no duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Vasco. No Brasileirão, a equipe disputa ponto a ponto a liderança com o Flamengo, adversário que ainda enfrentará em confronto direto, em São Paulo.

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Mauricio comemora o gol da vitória do Palmeiras sobre o Vasco
O paraguaio Mauricio celebra gol para o Palmeiras contra o Vasco no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

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Distância impede 'operação resgate'

Assim como nas últimas Datas Fifa, o Palmeiras prepara uma operação especial para antecipar o retorno dos convocados a São Paulo. A distância entre Singapura e a capital paulista, no entanto, inviabiliza a iniciativa com os paraguaios. Até o momento, Flaco López e Giay foram chamados para defender a seleção argentina.

O clube pretende fretar um voo para o retorno da dupla e enviar profissionais do departamento médico para iniciar o processo de recuperação ainda durante o trajeto. O mesmo procedimento será adotado caso Jhon Arias seja convocado pela Colômbia, assim como os uruguaios Alexander Barboza, Emiliano Martínez e Piquerez.

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A última Data Fifa do ano acontece no mês de novembro, entre os dias 9 e 17.

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