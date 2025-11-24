Jorge Jesus faz história em dia especial para o Flamengo e manda recado

Jorge Jesus viveu um domingo (23) marcante na Arábia Saudita. Além de quebrar o recorde de vitórias consecutivas do Al-Nassr no Campeonato Saudita — nove triunfos nos nove primeiros jogos —, o português aproveitou a data para recordar um episódio inesquecível de sua carreira: a conquista da Libertadores com o Flamengo, em 23 de novembro de 2019.

Após a vitória por 4 a 1 sobre o Al-Khaleej, o treinador fez questão de mencionar o significado especial do dia.

— Tenho grandes memórias do 23 de novembro. Marca o dia em que venci a Libertadores com o Flamengo. Coincidiu com esta vitória do Al-Nassr. É uma alegria que vale por dois — afirmou o Mister.

O técnico Jorge Jesus durante a comemoração da Libertadores e Brasileirão (Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)

CR7 marca golaço de bicicleta em vitória do Al-Nassr

Além da lembrança rubro-negra, Jorge Jesus também celebrou mais uma atuação decisiva de Cristiano Ronaldo, autor de um golaço de bicicleta — lance que rapidamente ganhou repercussão mundial.

— Marcou um gol maravilhoso, parecido com o que fez pela Juventus. A contribuição dele é constante, dentro e fora de campo — elogiou.

Mesmo satisfeito com o recorde alcançado, o técnico já projeta ampliar a sequência perfeita. No próximo domingo (30), o Al-Nassr enfrenta o Al-Najma, fora de casa, pela Champions 2 da Ásia.

— Não sei quem pode parar o Al-Nassr… Sei que não há equipas imbatíveis no mundo. Estamos focados na liga e na Champions 2 da Ásia. Recorde? Vamos tentar batê-lo no próximo jogo — completou.

